Cote d'Ivoire: Grand-Bassam/Festival des griillades-Mmme Roux Leroux (Cheffe de Cabinet ) - " L'élevage peut créer à lui seul 700 000 emplois"

Le samedi 5 août dernier a eu lieu la première édition du Festival des Grillades au stade de Grand-Bassam. Il a mobilisé 30 000 visiteurs et vu la participation de vingt (20) restaurants (braiseurs).

En présence de Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand-Bassam, ce rendez-vous de la gastronomie était coparrainé par Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et Halieutiques.

Mme Roux Leroux, cheffe de cabinet, représentant le ministre Touré, a invité les festivaliers et singulièrement les jeunes, à s'intéresser au secteur des ressources animales et halieutiques. " L'élevage peut créer à lui seul 700 000 emplois, donc chers jeunes, chers participants, je vous invite à vous tourner vers l'élevage ", a-t-elle incité.

" Rassurez-vous, l'élevage nourrit son homme. C'est le café-cacao de la Côte d'Ivoire ", a soutenu l'émissaire de Sidi Touré. Mme Leroux n'a pas manqué de relever que la restauration et l'hôtellerie sont des secteurs importants de l'économie ivoirienne, des secteurs porteurs. Pour elle, ils créent de la richesse à travers les différents emplois qui s'y trouvent. "

Selon le rapport de la Banque mondiale, les activités d'hôtellerie et de restauration ont augmenté de 100% au deuxième trimestre de l'année 2021. On ne peut pas parler d'hôtellerie et de restauration sans parler de viande de bœuf, de mouton, de poisson, de porc, etc. ".

Poursuivant, l'envoyée de Sidi Touré, a indiqué que ces protéines constituent la base de notre alimentation. " Pour continuer à déguster un bon plat de garba, de porc au four, de poulet et du poisson braisé ou du kédjénou, nous devons nous impliquer dans la production locale de poissons, poulets, de bœuf, de mouton, etc.", a-t-elle fait savoir. Malaoua Bertin