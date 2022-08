Cote d'Ivoire: Fête nationale de la Suisse - Anne Lugon-Moulin félicite la Côte d'Ivoire pour sa stratégie de développement et d'émergence

Il y avait du beau monde, mercredi 3 août dernier, dans les jardins de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, située à Cocody. Des présidents d'institution, Adama Bictogo ( Assemblée nationale), Jeannot Kouadio Ahoussou ( Sénat), Eugène Aka Aouélé ( Conseil économique social, environnemental et culturel) ; des membres du gouvernement dont la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, ses collègues Sidi Touré (Ressources animales et halieutiques), Françoise Remarck ( Culture et Francophonie) ... ; des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ; des représentants d'entreprises suisses ; des partenaires et amis de la Suisse...

Tous avaient effectué le déplacement pour commémorer avec SEMme Anne Lugon-Moulin, le 731ème anniversaire de la Confédération helvétique, dont la date officielle de célébration est le 1er août, et, par ricochet, l'amitié ivoiro-suisse. Le fait marquant de cette soirée a été sans contexte l'allocution, du reste, attendue de Mme Lugon-Moulin. D'entrée, elle a salué l'excellente coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire.

" Depuis l'année dernière qui a scellé le jubilé des 60 ans d'amitié entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, plusieurs étapes ont jalonné les relations bilatérales entre nos deux pays, qui sont en constante progression " a-t-elle relevé. Pour preuves, Mme Anne Lugon-Moulin a rappelé la rencontre, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu à New York, entre la ministre d'Etat, Kandia Camara, et le conseil fédéral, ministres des Affaires étrangères de la Suisse, Ignazio Cassis ; la signature de trois accords de partenariats à Berne par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, avec son homologue suisse, la conseillère fédérale, Karin Keller-Sutter, ministre de la Justice et de Police.

" Depuis toujours, les liens entre le Suisse et la Côte d'Ivoire sont marqués par une forte présence économique dans le pays et par un dense réseau de partenariat scientifique" a souligné la diplomate suisse. Selon elle, dans ces deux domaines stratégiques, les récents développements sont prometteurs. Et Mme Lugon-Moulin de poursuivre : " En avril de cette année, nous avons signé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un mémorandum d'entente qui permet le transfert de fonds suisse au fonds ivoirien pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) pour le financement des projets de recherches ".

S'agissant du domaine économique, elle a révélé que plusieurs grandes compagnies suisses choisissent Abidjan pour installer leurs hubs régionaux. " Cela démontre une fois de plus que les conditions économiques offertes par la Côte d'Ivoire sont propice à l'investissement direct étranger, et que sa position de hub régional est reconnue à l'international. Et enfin que sa stabilité retrouvée porte tous ses fruits " a fait savoir Mme Lugon-Moulin. Non sans souligner que les échanges commerciaux entre ces deux pays avoisinent le milliard d'euros par an et la balance commerciale est largement en faveur de la Côte d'Ivoire.

Pour elle, le déplacement du Premier ministre, Patrick Achi, au forum économique de Davos, en Suisse en mai 2022, aura permis de présenter les avantages compétitifs de la Côte d'Ivoire aux décideurs présents. Par ailleurs, Anne Lugon-Moulin a affirmé, qu'en sus de l'économie et de la science, la Suisse a lancé plusieurs projets de coopération et de développement. " Ce portefeuille vise en priorité le front social avec un accent sur l'emploi des jeunes, les conditions de travail décent, la lutte contre le travail des enfants. Un accent particulier est mis sur des actions en soutien ou indirect au secteur du cacao durable si important pour nos deux pays ", a-t-elle précisé.

De même, la Suisse contribuera au développement de la zone nord à travers la construction de pistes frontalières, la formation des jeunes, l'appui aux projets d'élevage etc. Enfin, Anne Lugon-Moulin a félicité la Côte d'Ivoire pour sa stratégie de développement et d'émergence. Tout exprimant sa gratitude au gouvernement ivoirien pour son vote en faveur de la Suisse lors de son élection au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. "Au sein du Conseil de sécurité, nous nous engageons à défendre des valeurs démocratiques, le droit international et l'ordre international fondé sur des règles claires et un multilatéralisme fort et efficace" a conclu l'ambassadeur de Suisse.