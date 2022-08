Sénégal: Coupe du monde Qatar 2022 - Samuel Eto'o et une délégation du Qatar Supreme committee & Legacy en visite à Dakar

Dans le cadre d'engager un dialogue avec les fédérations de football, les supporters de football et les médias, Samuel Eto'o, ambassadeur du Qatar Coupe du Monde 2022 et une délégation du Qatar Supreme Committee & Legacy seront en visite à Dakar, au Sénégal, le mardi 16 et mercredi 17 août 2022, renseigne un communiqué de la délégation.

Ainsi, cette visite qui se déroule au Cameroun, au Ghana et dans les pays d'Afrique subsaharienne participant à la coupe du monde de la FIFA au Qatar offre l'occasion, selon le document d'engager les fans africains passionnés et dynamiques, qui ont été inébranlables dans leur soutien au Qatar et de célébrer le caractère unique de la première Coupe du Monde arabe.

Héros continental bien connu et respecté et ancien joueur, la présence de Samuel Eto'o célèbre l'Afrique, les équipes africaines et leurs fans et crée un récit reliant l'Afrique au tournoi et au Qatar en tant qu'hôte.

Ainsi, " Pour de nombreuses équipes et fans, c'est la première fois qu'ils joueront au Qatar, nous cherchons donc à relayer des informations sur le pays et l'expérience unique qu'ils vivront pendant le tournoi. ", précise la note.

A cet effet, " Les fans locaux et les représentants des médias seront en mesure d'obtenir les informations les plus récentes sur le concept d'accueil unique de Qatar 2022, la préparation au tournoi, l'hébergement, Hayya (fan ID), expérience des fans et d'autres sujets pertinents. ", lit-on.

Le programme de la visite est ainsi ficelé : une rencontre avec les fans est prévu le mardi 16 août à 14 heures à la Place du Souvenir, suivi d'une conférence de presse à partir de 16h et enfin une interview dans les locaux de ITV à 17 heures. Ce qui est de la journée du mercredi 17 août, la délégation procédera une visite au niveau au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio à partir de 11H00, qui sera suivi d'une interview avec la BBC Afrique à 12H00. Enfin le séjour de la délégation sera clos par une visite au centre de Génération Foot à 17H00.