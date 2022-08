Maroc: La famille de l'enseignement bénéficie de plus de 140.000 voyages subventionnés par autocars (Fondation)

Rabat — La famille de l'enseignement a bénéficié de plus de 140.000 voyages subventionnés par autocars, et ce dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation et la société Supratours.

Ce sont les adhérents, actifs ou retraités des secteurs de l'enseignement, qui bénéficient le plus de cette prestation, instaurée en août 2020, avec un pourcentage de consommation de 70%, suivis par les conjoints et les enfants qui enregistrent respectivement un taux de consommation de 17% et de 13%, indique vendredi un communiqué de la Fondation.

Cette prestation, qui permet aux bénéficiaires une réduction de 40% sur les voyages via les autocars de Supratours, est la dernière en date mise en place par la Fondation, depuis sa création, pour alléger les frais de déplacement et de voyage supportés par la famille de l'enseignement, rappelle la même source.

Ces voyages concernent des déplacements vers de nombreuses régions du Royaume non desservies par train, dont plus de 28% sont à destination des régions de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Oued Eddahab-Lagouira, Guelmim-Es Semara et Souss Massa.

Côté répartition géographique, c'est la région de Marrakech-Safi qui concentre 34% des bénéficiaires des voyages subventionnés, note le communiqué, ajoutant que les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Souss-Massa enregistrent respectivement 24% et 16% des consommateurs de cette prestation.

La convention conclue avec la société Supratours s'ajoute au partenariat scellé avec l'Office national des chemins de fer permettant une réduction de 40% sur les déplacements par Al Boraq, les trains de ligne et de navette. La contribution budgétaire de la Fondation à ces deux conventions est de 40 millions de dirhams par an.