Afrique: Jeux de la Solidarité Islamique / Sport de boules - L'Algérie décroche six médailles, dont trois en or

Konya (Turquie) — Les athlètes algériens de sport de boules (rafle et pétanque) ont décroché six nouvelles médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze), lors des épreuves des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputées vendredi à Konya (Turquie), portant le total de l'Algérie à 12 breloques (4 or, 2 argent, 6 bronze).

Les trois médailles d'or algériennes ont été remportées par les doublettes Chahrazed Chibani-Lamia Aissioui et Tarik Zekiri-Basma Boukernafa au rafle, ainsi que Mohamed Mokhtari au tir de précision.

Celles en argent ont été l'œuvre de Kamélia Kedour (tir de précision) et la doublette mixte, Cylia Afnai-Mohamed Chachoua (tir progressif).

La médaille de bronze est revenue à la doublette Ahmed Teriaki- Ali Hakim au rafle.

Avec ces nouvelles médailles, l'Algérie porte son total à 12 breloques (4 or, 2 argent, 6 bronze) après celle en or d'Amine Bouanani (110m haies), à laquelle s'ajoutent celles en bronze d'Abdelmalik Lahoulou (400m haies), Zouina Bouzebra (lancer de marteau), Oussama Khennouci (lancer de disque), Ali Hakim et Lamia Aissioui aux épreuves de rafle individuelles.

Cette 4e journée des joutes islamiques, verra également le déroulement des finales d'athlétisme du saut en hauteur avec Bilal Afer, du 1.500m avec Samir Keddar et du 4x400m avec Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, MiloudLaredj et Abdelmalik Lahoulou.

La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part à cet évènement avec 140 athlète (filles et garçons) dans 12 disciplines.

Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.