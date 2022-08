Afrique: SMA - Des camps d'été au profit de plus de 40.000 enfants

Alger — Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont ouvert, depuis le 12 juillet dernier, leurs camps d'été dans les wilayas côtières au profit de plus de 40.000 enfants, et ce après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie du coronavirus.

Dans une déclaration à l'APS, Yazid Mammeri, responsable aux SMA, a indiqué que 1500 groupes scouts ont été formés, précisant que l'accueil des louveteaux des différentes wilayas dont 2000 enfants du Sud et des Hauts-plateaux, se poursuivra jusqu'à fin août et permettra à ces derniers de se divertir et de découvrir les richesses du patrimoine culturel et touristique national.

Chaque groupe scout est composé de 60 à 150 enfants, a-t-il dit affirmant que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer un bon accueil aux jeunes enfants qui seront encadrés par les chefs scouts avec des programmes éducatifs et de sensibilisation dans divers domaines.

En sus de proposer des sorties de détente et de loisirs, les camps de vacances seront une opportunité pour les enfants d'apprendre les principes et les valeurs des SMA comme "la confiance en soi, le bénévolat, le développement des capacités cognitives et éducatives, la préservation et la propreté de l'environnement ainsi que l'altruisme".

Les camps d'été représente également "une épreuve pour les chefs scouts pour renforcer leurs capacités d'action et de gestion des groupes en dehors du siège scout".

Les jeunes scouts venant du Sud et des Hauts-plateaux auront aussi l'occasion de bénéficier de ces camps d'été et de découvrir la richesse touristique et culturelle que recèlent les wilayas côtières du pays, a-t-il dit.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les enfants des régions du nord et du sud à travers des opérations de jumelage qui ont permis d'organiser pendant les vacances de printemps, des séjours de détente dans les régions du sud au profit des groupes SMA , a fait savoir M. Mammeri.

Le même responsable a insisté sur l'importance d'organiser des camps d'été conformes aux standards requis rappelant la contribution du secteur de l'éducation dans cette démarche à la faveur de la convention signée entre les deux parties.

Le commissaire des SMA pour la wilaya des SMA d'Alger, Ahmed Ramdani a affirmé, pour sa part, que 10 sièges relevant des groupes des SMA ont été mobilisés dans la capitale pour accueillir plus de 500 enfants issus des wilayas d'El Bayadh, Ain Defla, El Oued et Timimoune.

Le programme tracé prévoit des sorties au profit de ces enfants dans de nombreux sites touristiques et historiques dont l'antique Casbah, le Jardin d'Essais d'El Hamma, Djamaâ El Djazaïr et le Mémorial du Martyr, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette initiative concernera l'année prochaine près de 2000 enfants.