Egypte: L'Etat est prêt à accueillir la COP27 d'une manière digne de l'image de l'Egypte

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a affirmé que l'Etat était prêt à accueillir la conférence sur le climat (COP27), prévue à Charm El-Cheikh en novembre prochain d'une manière digne de l'image de l'Egypte, notant que l'Etat avait lancé des projets nationaux qui prennent en compte la préservation de l'environnement.

"Nous allons annoncer le plan d'Egypte pour l'environnement durant la COP27", a dit Mme Fouad lors d'une intervention téléphonique sur la chaîne satellite "Al-oula".

Elle a indiqué que l'Etat égyptien avait mené des campagnes médiatiques pour sensibiliser les citoyens au concept du changement climatique, par le biais de vidéos diffusées à la télévision et sur les plateformes des réseaux sociaux, notant que le ministère avait également lancé un dialogue environnemental national en ce sens.

Le terme "changement climatique" est lourd et plus vaste, a dit Mme Fouad, raison pour laquelle une vidéo d'une minute a été faite pour mettre en évidence l'idée de la transition verte et le plan de l'Etat pour faire face au changement climatique et au danger des émissions de gaz à effet de serre.

Elle a de même fait état des réunions qui se tiennent et se déroulent de façon périodique pour que la COP27 soit tenue d'une manière digne de l'image de l'Egypte, disant "nous travaillons sur les dernières retouches logistiques de la conférence de Charm El-Cheikh, prévue en novembre prochain".

"Charm El-Cheikh se transformera bientôt en ville verte", a-t-elle affirmé, notant que l'Egypte se développait dans les énergies nouvelles et renouvelables, s'efforçait de préserver l'environnement et avait construit des usines de recyclage des ordures et de dessalement de l'eau de mer, de protection des plages et autres affaires qui visent à protéger l'environnement.

"D'ici 2030, 33% des émissions seront réduites dans le secteur de l'électricité, 65% dans les secteurs pétroliers et 7% dans le secteur du transport, et ces mesures sont strictes et considérées comme plus élevées que prévu", a-t-elle conclu.