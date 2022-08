Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat - Les trois vainqueurs de la 1ère édition de " A chez nous PI " connus

Sur 10 finalistes, trois ont remporté la première édition du concours " A chez nous PI ". Le prix " A chez nous PI " est revenu à Logon You Asnath. Elle remporte 3 millions, un trophée et 6 mois de carburant gratuit.

Le prix Elite avec 2 millions, un trophée et 3 mois de carburants gratuit a été remis à Diaby Assana. Quand Symenouh Sabine, pour son rang de troisième, empoche 1 million et reçoit un trophée et un mois de carburant gratuit. Les résultats de ce concours ont été proclamés le vendredi 29 juillet 2022 au Plateau par le président du Jury Eric Kacou.

" Au-delà de nos activités, il nous a paru important de nous tourner vers le secteur de l'artisanat malheureusement négligé afin de contribuer à une vraie adhésion du public et privé ", a indiqué Sébastien Kadio-Moroko, le directeur général de Pétro Ivoire, initiateur du concours.

Le représentant du ministre du Commerce, le conseiller technique Assemian Yapo a remercié Pétro Ivoire pour cette initiative qui contribue à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes Ivoiriens.

Lancé le 20 avril 2022, le concours a vu la participation de plus de 250 personnes. " A chez nous PI " se veut une plateforme d'incubation qui cible les jeunes entrepreneurs du secteur de l'artisanat, les acteurs qui font la promotion des produits made in Côte d'Ivoire et la créativité et l'excellence ivoirienne et africaine.