Congo-Brazzaville: La culture des champignons comme outil d'insertion pour personnes défavorisées

La Fondation Challenge Futura que dirige l'inventeur congolais Tsengué-Tsengué, avec d'autres partenaires publics et privés, vient de boucler un projet pilote de formation des handicapés moteurs et des malentendants sur la myciculture, c'est-à-dire la culture des champignons. L'objectif visé était d'assurer leur insertion sociale et leur autonomisation, autrement dit qu'ils soient par la suite capables de développer leur propre culture de champignons.

Dans cet atelier de la cité scientifique de Brazzaville perdu au milieu de la forêt, Destin Ekoumo, 42 ans, a pris place sur une chaise en plastique. Cet ancien blanchisseur qui s'appuie sur des béquilles, a pris part à la formation en myciculture dénommée Handi-Myco 2022.

" Cela va me servir peut-être un jour, plus tard. Nous, les handicapés moteurs, sommes un peu négligés mais cela change (petit à petit) avec la formation que j'ai reçue ici. Si tout va bien, je vais moi-même créer quelque chose qui va me permettre de gagner ma vie ", affirme M. Ekoumo.

Au total, le projet pilote a accueilli une vingtaine de personnes, malentendants et handicapés moteurs. Elles ont été initiées à la culture d'une variété de champignons à partir de la souillure du copeau blanc, associée au son de blé, à la farine de maïs et au calcaire.

" En tout cas dans la myciculture, en matière de production artisanale, leurs résultats sont incontestables. Ils [les handicapés] sont capables de travailler et, pour certains, beaucoup mieux que des personnes valides ", se félicite l'inventeur Tsengué-Tsengué, l'un des initiateurs du projet.

" Ce groupe est doté d'un potentiel important sur le plan scientifique et technique ", constate Patrick Obel Okeli, directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation.

Chaque participant a reçu un certificat à la fin de la formation.