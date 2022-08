Sénégal: Smart City, Ville verte... Quand Beijing se réinvente

Longtemps considérée comme une ville à l'urbanisation galopante, Beijing est en train de se réinventer en optant pour une ville verte et une smart city (ville intelligente). Les espaces et poumons verts ainsi que de nouveaux quartiers avec des bâtiments futuristes sont en train d'être implantés dans la capitale chinoise. L'immeuble Lize Soho, un bâtiment intelligent du district de Fengtai.

BEIJING (CHINE) - La verdure du Green Heart Forest Park contraste avec la couleur ocre des bâtiments traversés ainsi que la poussière soulevée par les immenses chantiers qui se voient à tout bout de champ, dans la ville de Beijing. Green Heart Forest Park est l'un de ces poumons verts que compte la capitale chinoise. Il s'étend sur plusieurs hectares, vers la sortie Est de la ville, et se situe des deux côtés de la grande route qui la traverse. La longue file de voitures stationnées le long de la porte d'entrée montre que l'accès par véhicules à ce poumon vert est interdit. Longtemps considérée comme une ville à l'urbanisation galopante, Beijing est en train de se réinventer par une option d'une ville verte et d'une smart city (ville intelligente). Avec cette chaleur qui règne sur Beijing ce mois d'août, Green Heart Forest Park est un point de ralliement de personnes âgées qui viennent chercher cette fraîcheur qu'elles ne trouvent pas dans les autres parties de la ville. À l'intérieur de ce parc vert, pas de voitures, juste des vélos disposés à l'entrée pour permettre aux visiteurs d'arpenter les dédales verts bien aménagés avec des ponts qui traversent les cours d'eau de cet espace. La vingtaine de minutes qui a été don née aux journalistes des groupes Afrique-Asie-Pacifique du Cipcc a permis, à ces derniers, de se rendre compte, à vélo, de l'immensité de ce parc forestier ainsi que de sa bonne tenue.

Bâtiments intelligents

Ce qui démontre l'option éco logique de la municipalité de Beijing qui, à l'image de la politique chinoise, veut faire de cette ville une " Green city ". De loin, on aperçoit les nombreuses grues dans le district de Fengtai, situé au Sud-Ouest de Beijing. Ce district, avec des tours qui se construisent, est un nouveau quartier d'affaires de la capitale chinoise. La zone est appelée Lize Financial and Business District. Les nombreux immeubles qui se suivent ne se ressemblent pas. À Chacun son architecture futuriste. Celui de Lize Soho, par sa forme ovale, est comme un œuf. L'immeuble tout neuf est composé de deux tours qui se regardent. Les journalistes visiteurs n'ont pas manqué de s'émerveiller face à cet immeuble de deux tours avec chacun une cinquantaine d'étages, en usant des photos avec les smart phones. Cet immeuble est considéré comme un bâtiment intelligent, selon ses concepteurs.

D'après le guide de la société de construction, la planification et la construction de Lize Financial and Business District à Beijing ont été accélérées de manière globale. Elles sont entrées dans une phase du développement de haute qualité. Elle a expliqué que Lize Financial Business District va être une zone où seront développées la finance numérique, l'histoire, la culture et l'écologie. Les journalistes ont été ainsi invités à visiter le 31e étage où se trouve un Fab-Lab (laboratoire numérique). Ils ont ainsi expérimenté des applications technologiques et d'équipements de pointe telles que la 5G + Smart Building, la vidéo 5G + ultra haute définition, l'interaction à distance 5G +... Du haut du 51e et dernier étage, une vue imprenable d'une bonne partie de la ville de Beijing est offerte. À côté de l'immeuble Lize Soho, les bruits des chantiers continuent en ce début d'après-midi. Les autres chantiers continuent de fonctionner, tambour battant, avec les mouvements des grues et les navettes des camions. Ainsi, à Beijing, l'option d'une smart city (ville intelligente) avec l'utilisation de nouvelles technologies des bâtiments écologiques se poursuit inexorablement.

Plus grande gare ferroviaire d'Asie

À quelques minutes du Lize Financial and Business District, une autre grande infrastructure fait aussi la fierté du district de Fengtai. La nouvelle gare de ce district, inaugurée en juin dernier, est, aujourd'hui, la plus grande gare ferroviaire de voyageurs d'Asie. Selon le personnel d'accompagnement, elle est construite sur une zone de 400.000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 14.000 personnes, par heure, en attente de trains. Cette gare, construite en 1895, est la première gare ferroviaire de Pékin. Il est un témoin et un acteur important de l'histoire séculaire du développement ferroviaire en Chine. " L'activité de transport de passagers a été arrêtée en 2010, puis en 2018, le projet de reconstruction et d'expansion a été lancé. Officiellement ouvert à l'exploitation le 20 juin 2022, il a quatre étages au-dessus du sol et trois étages souterrains. C'est la première super grande gare en Chine à être conçue avec un double pont ferroviaire à grande vitesse et un double pont universel ", explique le personnel d'accompagnement.

(Correspondant)