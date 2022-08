Cote d'Ivoire: Lutte contre les armes légères et de petit calibre - 100 officiers et sous-officiers des Eaux et Forêts à l'école de la ComNat-Alpc

Pour renforcer les moyens de lutte contre les armes légères et de petit calibre, une session de formation a été organisée au profit de 100 officiers, élèves officiers et sous-officiers des Eaux et Forêts. C'était le 11 Août 2022 au jardin Botanique de Bingerville, à l'initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-Alpc).

Le Colonel Koffi Avogadro Kouamé, directeur de la gestion des carrières des agents techniques des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, gestionnaire administrateur de l'armement organique du ministère des Eaux et Forêts s'est réjoui de cette initiative. Il en a profité pour inviter ses collaborateurs à s'approprier les thématiques abordées, les mettre en pratique effective sur le terrain, afin qu'ils soient des formateurs pour leurs collègues absents.

Cette session de renforcement des capacités s'est déroulée suivant quatre thématiques. La première qui a porté sur le thème : " la problématique des Alpc " a été présentée par le chef d'escadron de Gendarmerie Coulibaly Firmin. Il s'agissait d'instruire les officiers, les élèves officiers et sous-officiers des Eaux et Forêts sur les armes légères et de petit calibre, leurs caractéristiques, ainsi que les problèmes et défis de leur prolifération dans le monde.

La deuxième communication a été l'affaire du Lieutenant de police Allah Kouadio Alban. Intitulée " Terrorisme et Alpc ", cette thématique a permis de mettre en évidence le phénomène du terrorisme et ses liens avec la prolifération et la circulation illicite des Alpc.

Quant à la 3e présentation avait pour thème " Menaces nouvelles et sécurité transfrontalières ". Cette thématique a été développée par le commissaire principal de police N'Tamon Affo Jean-Pierre. Dans sa présentation, il a mis un accent particulier sur les nouveaux dangers et risques sécuritaires tels que l'orpaillage clandestin, la traite humaine qui minent nos différentes frontières sous régionales.

Ce renforcement des capacités été bouclé par la 4è thématique " le cadre législatif de contrôle des Alpc " présentée par Touré Faman, conseiller juridique à la ComNat-Alpc. C'était l'occasion pour lui de relever les instruments juridiques internationaux et nationaux qui fondent le contrôle des armes légères et de petit calibre ".