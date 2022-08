Cote d'Ivoire: Le soldat Ouattara

S'il y a, en Côte d'Ivoire, une personnalité qui marche droitement dans les pas d'Houphouët-Boigny et porte, le mieux, sa vision, c'est indéniablement Alassane Ouattara. A la veille du 62ème anniversaire de l'indépendance du pays, il l'a encore démontré. Du moins, il a confirmé ce que l'opinion nationale et internationale savait déjà : qu'il est un disciple convaincu et fidèle de la Côte d'Ivoire moderne.

Comme Houphouët-Boigny, plusieurs années plus tôt, Alassane Ouattara annonce, à la veille de la commémoration de la fête nationale, de " bonnes nouvelles ", pour la Côte d'Ivoire et ses concitoyens. Et surtout, il pose des actes forts et concrets pour la paix et la réconciliation dans son pays. Ce 6 août 2022, le Président de la République n'a pas dérogé à cette belle tradition. Ainsi, il a annoncé la grâce présidentielle accordée à son prédécesseur, Laurent Gbagbo, jugé et condamné à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO, en pleine crise postélectorale de 2010-2011.

Après avoir facilité le retour de l'ancien Président en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, suite à la confirmation de son acquittement par les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI), Alassane Ouattara pose, à nouveau, un geste fort d'apaisement à l'endroit de Laurent Gbagbo. Cette mesure - saluée par les Ivoiriens dans leur ensemble - témoigne, si besoin en était encore, l'engagement sans faille du Président Ouattara de léguer aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Et le chef de l'Etat montre une fois de plus, comme Houphouët, que la paix est une seconde religion pour lui. Indéniablement, il donne tout son sens à cette pensée majeure du Président Houphouët-Boigny qui disait en substance que " la paix, ce n'est pas un mot mais un comportement ". Pour Alassane Ouattara, on peut le dire, sans coup férir, la paix, ce ne sont pas les discours, mais bel et bien des actes concrets. A l'image de la liberté conditionnelle accordée à deux officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, dont les responsabilités sont très engagées dans les violences électorales de 2010-2011, à savoir le commandant Jean-Noël Abéhi et le vice-amiral Vagba Faussignaux. Deux militaires dont Laurent Gbagbo ne cessait de demander la libération prouvant ainsi que ces officiers étaient tout, sauf au service de la République. Mais, ce n'est pas le premier " 6 août ", où Ouattara apaise les cœurs de ses compatriotes. Déjà, quatre ans plus tôt, il avait permis, via une ordonnance d'amnistie, la libération de 800 ex-prisonniers poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010-2011. Et parmi les bénéficiaires, figuraient Simone Gbagbo, ancienne Première Dame de Côte d'Ivoire, et de nombreux pontes de l'ancien régime.

A cela s'ajoutent les rencontres séparées entre le Président Alassane Ouattara et les anciens chefs d'Etat ainsi qu'une kyrielle actions menées depuis 2011 qui ont contribué, grandement, à décrisper le climat sociopolitique et à renforcer la stabilité retrouvée. Un environnement apaisé qui permet aux Ivoiriens de vaquer, dans la quiétude, à leurs occupations et surtout de vivre tranquillement.

Justement, en termes de condition de vie et de travail, Alassane Ouattara a également multiplié les gestes pertinents pour l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Et les cinq mesures pécuniaires annoncées dans son récent message à la Nation s'inscrivent dans la droite ligne de celles déjà prises notamment, la revalorisation du Smig de 36 607 FCFA à 60 000 FCFA, le déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat, le paiement du stock d'arriérés pour les avancements indiciaires et les glissements catégoriels...

Depuis Houphouët-Boigny, aucun président de la République n'avait autant fait pour les fonctionnaires et agents de l'Etat. En deux décennies, Alassane Ouattara a impacté considérablement et positivement le cours de leur vie ; si bien qu'ils sont aujourd'hui sinon les mieux traités de la sous-région, du moins, parmi les mieux lotis dans l'Afrique subsaharienne. Toute chose qui achève de convaincre qu'Alassane Ouattara est non seulement à l'écoute des préoccupations des Ivoiriens, mais également qu'il très soucieux de leur bien-être. A l'instar d'un soldat, il est résolument engagé pour son peuple.

Pour sûr, Alassane Ouattara marque d'une pierre blanche son passage à la tête du pays. Faire mieux que lui sera loin d'être une sinécure.