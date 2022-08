Cote d'Ivoire: Toulepleu - La CFAP-RHDP mobilise les populations pour l'hommage au président de la République

Le 13 août prochain, tout le département de Toulepleu va rendre hommage au président de la République pour ses nombreuses actions de développement dans ladite localité.

À quelques jours de cette cérémonie hautement importante qui va enregistrer la présence effective du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, Glacel Nemaigny, initiateur du mouvement politique, la coordination des fonctionnaires et agents du privés RHDP de Côte d'Ivoire, invite les populations du Cavally à réserver un accueil chaleureux au frère cadet du Président Alassane Ouattara.

Glacel Nemaigny a demandé aux fonctionnaires, agents de l'Etat et du privé de se mobiliser de manière exceptionnelle à l'effet de témoigner leur gratitude et leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, pour les récentes mesures prises en faveur des travailleurs ivoiriens.

Il a fait savoir que son mouvement politique la CFAP-RHDP prépare de manière minutieuse l'événement. " À l'image des fils et filles de Toulepleu, nous nous mobilisons pour rendre un vibrant hommage au Président Alassane Ouattara. Sous sa gouvernance, le pays avance bien sur le chemin du développement. Il sait récompenser les travailleurs. Alassane Ouattara est une chance pour notre pays il faut le dire sans langue de bois.

En plus des mesures qui permettent aux fonctionnaires et agents de l'Etat d'avoir de l'espoir en l'avenir, il faut noter que le Cavally est en chantier, le nouveau pont sur la rivière N'zo est en construction, la route Blolequin- Toulepleu va très bientôt s'achever, les villages sont électrifiés. La CFAP-RHDP prendra toutes les dispositions utiles en vue de soutenir son capitaine, la ministre Anne Désirée Ouloto qui fait beaucoup en terme de cohésion et de développement du Cavally.

Nous prévoyons des convois à Taï, Blolequin et Guiglo. Nous avons fait le choix d'être RHDP et nous traduisons en actions concrètes notre appartenance à ce grand parti. Tous à Toulepleu pour recevoir le ministre d'Etat Téné Birahima Ouattara les 14 et 15 août 2022 ", a-t-il terminé.

La CFAP-RHDP compte à elle seule déplacer au moins 400 à 500 membres. Au niveau populations de Toulepleu, l'heure est à la grande mobilisation. La ville continue de faire sa toilette afin de réserver un accueil chaleureux au ministre Téné Ibrahima, qui y représentera le président de la République le 13 août 2022.