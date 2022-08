Cameroun: Le Médiateur universel tance les organismes internationaux accrédités dans le pays

A l'attention des Missions diplomatiques et des Représentations des Organismes internationaux accrédités au Cameroun A/S. Au Communiqué de l'organisation Human Rigths Watch mettant en cause l'armée camerounaise

L'organisation Human Rigths Watch, très réputée pour intervenir dans les champs de crises ainsi que des conflits armés de diverses intensités, vient une fois de plus, de produire un communiqué pour mettre en cause les forces armées camerounaises. En effet la démarche de cette organisation, porte de graves accusations de massacres de civils.

Nous, Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, instruit des agissements et des méthodes de cette organisation, prenons la responsabilité en tant qu'acteur de la société civile directement concerné par les événements sur le terrain, vous recommandons à adopter une attitude réservée, à l'égard de ses affirmations, lesquelles ne sont du reste pas nouvelles.

La Commission exprime sa profonde désapprobation sur les méthodes de travail de cette organisation, qui se comporte beaucoup plus en pyromane en quête d'occasions pour dénigrer, décourager et démobiliser les forces de défense et de sécurité de notre pays. Rien ni dans la stratégie du gouvernement ni dans la mise en œuvre effective des instructions sur le terrain par les officiers supérieurs comandants des opérations, n'apporte la preuve d'une quelconque dérive.

La Commission rappelle avec insistance, que les missions des forces de défense et de sécurité sur le terrain dans toutes les régions concernées par les actes de terrorisme, sont articulées sur l'objectif du maintien de l'ordre, de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de la protection et la préservation des infrastructures publiques régulièrement attaquées et sabotées. A ce propos, il faut rappeler que de façon permanente, le ministère chargé de la défense, obéissant en cela aux recommandations fermes du chef de l'Etat, continue de veiller scrupuleusement sur les bavures éventuelles, à mener des enquêtes y relatives, et à traduire devant le tribunal militaire, les éléments mis en cause avec des preuves dans des cas précis.

La Commission note, et les diplomates sur place le savent tous, que des actes terroristes les plus cruels à l'instar des assassinats des écoliers de même que des meurtres lâches des soldats, sont menés par des bandes armées sans contrôles, soutenus, instrumentés et financés de l'étranger.

La Commission réitère sa ferme conviction selon laquelle, le dialogue, des pourparlers inclusifs ainsi que la promotion de l'apaisement, demeurent la seule voie pour la réconciliation et la paix, avec toutefois la condition scrupuleuse que l'autorité de l'Etat, le respect des institutions et la tolérance soient acceptés de tous.

Enfin, la Commission invite les missions diplomatiques ainsi que les représentations des organismes internationaux accrédités au Cameroun, à favoriser sincèrement le dialogue, à cesser de dresser des rapports biaisés, et à travailler pour amener ceux qui ont pris les armes à les déposer pour s'engager résolument dans un processus consensuel de reconversion sage.

La Commission rappelle, qu'elle condamne et condamnera, toute dérive de soldats, mais ce faisant, renouvelle sa profonde désapprobation à l'endroit des institutions étrangères privées ou publiques, qui se nourrissent d'informations tendancieuses et erronées./.

Yaoundé, le 12 Août 2022

Président de la Commission, Médiateur universel