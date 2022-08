Madagascar: Parité monétaire - Remontada de l'euro sur l'ariary

Embellie éphémère. Il fut un moment où l'euro et le dollar ont eu la même cotation, 4 096 ariary, sur l'échelle des valeurs transactionnelles du Marché interbancaire de devises, M ID. Un phénomène assez rare pour ne pas être signalé depuis l'adoption du système de change flottant en 1994, initié par José Yvon Raserijaona, ministre des Finances de l'époque, sous l'égide du mécanisme Switch.

Ces derniers jours, l'euro a remonté la pente pour être dans la bande des 4 204 ariary. C'est encore loin de son meilleur niveau, au premier trimestre, l'euro flirtait avec la barre des 5 000 ariary, mais la monnaie européenne semble avoir retrouvé la bonne cadence. Ceci étant, des économistes relancent le débat sur la suppression ou les réformes du MID.

Une idée lancée par Jean Jacques Ratsietison, candidat à la présidentielle de 2018. Il était pour le retour à la parité monétaire fixe, la seule garantie pour revaloriser le pouvoir d'achat précaire et fragile des ménages malgaches. Il n'a recueilli qu'une miette des voix. Plus tard, des études des organismes internationaux, comme la Banque mondiale, et les résultats détaillés du Recensement général de la population et des habitats, RGPH III, ont révélé une paupérisation grandissante de la population. Jean Jacques Ratsietison aurait-il pu inverser cette tendance s'il était élu à la présidence de la République ? Beaucoup riaient sous cape sur ses propositions.

D'autres financiers estiment que le "MID devient une source de fuite de capitaux et un motif pour ne pas rapatrier les devises. Car trop restreint pour refléter les avoirs réels du pays qui alimentent un circuit financier informel, prospère et à l'abri de tout contrôle fiscal". Il serait plus judicieux de l'ouvrir aux autres acteurs de l'ombre, au-delà des banques primaires, pour aspirer vers le MID, les matelas de devises qui s'entassent quelque part.

En fait, une fois que Madagascar a scellé des pactes ou d'ententes cordiales avec les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le Fonds monétaire international, FMI, il serait difficile sinon impossible de revenir en arrière.