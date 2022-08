Cote d'Ivoire: Découverte - Les enfants d'Abobo visitent la forêt du Banco

Immersion dans la forêt du Banco. Hier, plus de 500 enfants d'Abobo étaient à la rencontre de la nature à l'initiative de la première magistrate, Kandia Camara.

En effet, pour permettre aux tout-petits de sa cité de passer des moments de joie et des vacances saines, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora leur a offert une visite découverte du célèbre parc national du Banco.

Selon le chef secteur forêt du Banco, de l'Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), le lieutenant-colonel Coulibaly Fousseny, cette visite cadre avec l'aspiration de l'office de permettre aux enfants de se frotter à la forêt et d'être sensibilisés à la protection de l'environnement. 《La visite des enfants nous réjouit énormément. C'est donc une joie pour nous de les recevoir, de les guider et d'échanger avec eux sur la thématique environnementale ", s'est-il félicité.

Ainsi, les enfants ont pu visiter avec beaucoup de joie et de plaisir l'arboretum qui est une zone de 12 hectares où on rencontre plus de 700 espèces d'arbres; l'écomusée où sont gardées jalousement des pièces, des ossements et des gravures; l'école forestière et la mare aux silures.

Pour la directrice des activités socio-culturelles et de la Promotion humaine de la mairie, il s'agit pour la collectivité d'occuper sainement les enfants en cette période de vacances.

"C'est une sortie éducative pour les efforts. Car, ils ont beaucoup appris aujourd'hui sur les arbres, les animaux et sur l'environnement. Ils ont été émerveillés", a-t-elle fait savoir.

Tout en remerciant le maire pour ce " cadeau " aux enfants. En tous cas, pour le conseiller municipal, Kouakou Amoikon, représentant Kandia Camara, le plaisir des enfants est celui du maire et de l'ensemble du conseil municipal.

《Nous sommes donc heureux avec les enfants qui sont l'avenir de notre pays. Ils ont donc besoin d'être sensibilisés sur la protection de la nature》, a-t-il estimé. Il faut préciser que cette activité a été organisée par la mairie en collaboration avec B-holding.