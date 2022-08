Cote d'Ivoire: Chorégraphie - Georges Momboye offre trois jours de fresque

" Apéro Arts Féériques " ! C'est la fresque inédite qu'offre le chorégraphe international, Georges Momboye, les 11, 12 et 13 août prochains aux populations d'Abidjan.

Et le cadre choisi pour abriter la représentation de cette création, c'est son tout nouvel espace dénommé " Centre Georges Momboye Arts Pluriels " (Cgmap), situé à Marcory-zone 4, précisément à la rue Fleming, trois jours durant, de 19h à 20h30mn.

" Apéro Arts Féériques ", selon Georges Momboye s'adressant aux journalistes lors de la conférence de présentation mardi dernier, " est une fresque qui se dégustera avec plaisir ". Quant à la composition et les articulations de la création, le chorégraphe a expliqué que " Apéro Arts Féeriques " est " un spectacle composé de plusieurs histoires, avec 35 acteurs (danseurs, acrobates, magiciens, équilibristes... ) ". " Il y aura également de la danse traditionnelle, moderne, urbaine, du cirque traditionnel et contemporain, une création-lumière et des effets spéciaux ", a-t-il précisé.

La chorégraphie étant la clé qui ouvre les barrières entre les peuples, Georges Momboye attend près de 200 convives chaque soirée. Cette fresque de cabaret, couleur cacao, apporte, pour le créateur, l'harmonie entre les différents peuples et Georges Momboye est persuadé que c'est un enrichissement mutuel et individuel qui polarisera l'attention des amoureux de l'art trois jours durant.

Pour le chorégraphe, en créant cet espace, il a à cœur de transmettre le savoir. Car a-t-il dit, " après tant d'années et après avoir fait le tour du monde, je dois partager mon savoir à plus jeune que moi".

Et pour que le public soit en perpétuel contact avec les femmes et les hommes des arts et la culture de tous les temps, les effigies de ministres de la Culture (Henriette Dagri Diabaté, Augustin Komoé, Françoise Remarck) ; musiciens (Magic System, DJ Arafat); dramaturges (Adjé Daniel, Sidiki Bakaba) et bien d'autres figures emblématiques du monde des arts et de la culture trônent sur le mur de l'établissement. Pour la cérémonie inaugurale de ce soir, Georges Momboye annonce la présence de Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie ; du ministre du Tourisme, Siandou Fofana et de bien d'autres personnalités.

Ces soirées sont organisées en prélude à l'ouverture officielle du centre qui verra la présence de Mme Dominique Ouattara, la Première Dame de Côte d'Ivoire.