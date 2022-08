Cote d'Ivoire: Marathon pour l'indépendance - Kandia oriente les femmes les vers les AGR

Pari réussi par l'ONG " Femme d'Aujourd'hui " ! A l'initiative de cette organisation féminine, la 1ère édition du " Marathon de l'Indépendance " qui a eu lieu le 8 août dernier, au lendemain de la 62ème année de l'accession du pays à la souveraineté a été un franc-succès. Avec pour thème : "Femme, prends ta place dans le développement de ton pays", le marathon, placé sous le parrainage du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Mme Kandia Camara, a été l'occasion, pour celle qui a arboré ce jour-là sa tenue sportive, d'engager les femmes du District d'Abidjan à s'investir résolument dans les activités génératrices de revenus (AGR).

Le top départ de cette course a été donné par la ministre d'Etat, Kandia Camara, devant l'Hôtel de Ville au Plateau et a pris fin au Palais des Sports de Treichville. Les athlètes étaient alignées sur un parcours de 5 km, pour les jeunes filles de 18 à 35 ans, et un parcours de 3 km pour les femmes de 36 ans et plus.

Au terme de la course, les trois premières de chaque catégorie ont reçu des trophées chacune.

Cissé Massanran de la SOA, vainqueur de la catégorie des 5 Km (18-34 ans), s'est adjugé le trophée de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara. Quant au trophée de la catégorie 5 Km (35 ans et plus), il a été remporté par Mme Traoré Peh Sanya de la JSA. Les trophées des catégories 5 Km Corps constitués et 3 Km (35 ans et plus), ils ont été respectivement arrachés par Mme N'Cho Chibo Claverie de la EPA (trophée de la marraine Kandia Camara) et Mme Sueni Linda de l'équipe de Koumassi (trophée de la réconciliation nationale).

Outre la remise des prix, les femmes ont eu droit à une formation sur le thème du marathon. Et c'est la sociologue, Odile Pohan, qui les a aiguillonnées sur l'esplanade du Palais des Sports. Elle a encouragé les femmes à se prendre en charge en étant "entreprenantes".

La présidente de L'ONG " Femme d'Aujourd'hui ", Mme Kadhy Diaby Nagbéma épse Sylla, a traduit sa gratitude à la marraine et aux femmes pour leur mobilisation.

"Notre organisation est une association 100% femmes qui œuvre pour l'éducation, l'alphabétisation, la formation et l'autonomisation. Je vous encourage à entreprendre, la femme d'aujourd'hui sait ce qu'elle veut et l'association est ouverte à toutes", a-t-elle déclaré.