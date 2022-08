Ile Maurice: Œuvre caritative - Ruby et Dave font le tour de Maurice pour Link to Life

Elle a 62 ans et est enseignante, lui a 68 ans et est aussi enseignant. Ils sont Ruby Vurdien et Dave Rixham. Ce couple s'est mis en tête de faire le tour de l'île Maurice à pied durant huit jours soit du 19 au 26 août pour lever des fonds en faveur de l'ONG Link To Life. Ils ont hier animé une conférence de presse au siège de Link To Life à Vacoas.

Ruby Vurdien et Dave Rixham ont déjà en 1998 parcouru l'île en courant en six jours. Et cette fois c'est à pied que le couple va sillonner le pays. Le 19 août, Ruby et Dave vont débuter leur parcours à Riambel, qui fait partie du village de Surinam. Puis ils marcheront six heures pour arriver au Morne. Ce couple marathoniens va emprunter la route vers l'ouest, le nord, l'est et le sud. Le couple va arriver le vendredi 26 août au point de départ.

Le couple sera hébergé dans des hôtels la nuit lors de son périple pour reprendre des forces. Ruby et Dave sont des habitués des marathons et des courses à pied et sont aussi passionnés par l'escalade. Ruby Vurdien souhaite que cette marche autour de l'île permette à d'autres de faire de même parmi les Mauriciens.

Pourquoi avoir choisi la cause de la lutte contre le cancer ? Ruby et Dave ont tous les deux perdu leurs mamans à cause de la maladie. Ils connaissent aussi beaucoup de proches, d'amis et de collègues qui luttent contre le cancer.

Le but de cette marche caritative est de lever des fonds pour Link To Life qui recherche dans un premier temps Rs 500 000 pour offrir un service de transport aux patients cancéreux qui attendent dans les hôpitaux plusieurs heures avant d'être raccompagnés par ambulance chez eux après une séance de chimiothérapie ou de radiothérapie. Link To Life a évalué que ce programme pourrait coûter jusqu'à Rs 2 m par an. Avec le nombre de patients en hausse, l'ONG reçoit quotidiennement des demandes de transport, soit jusqu'à 55 patients par mois.

D'ailleurs, sur le site web crowdfund. mu environ Rs 80 000 ont déjà été recueillies par Link To Life.

Qui sont Ruby et Dave dans la vie ?

Le couple habite Valladolid en Espagne depuis 34 ans. Cette ville est à la fois une municipalité et le siège du gouvernement de la région autonome de la communauté Castille-et-León. Depuis 1992, ils dirigent une école de formation, soit le White Rose Language School. L'institution offre des cours en anglais et des services de traduction. Ruby Vurdien a suivi des cours au Mauritius Institute of Education (MIE) et a été enseignante au Keats College et aux Seychelles. Elle a ensuite poursuivi sa formation soit un master et un doctorat à l'université de Sheffield en éducation. Cela avant de s'envoler vers l'Espagne fin des années 80. Dave Rixham de son côté a 40 ans d'expérience dans l'enseignement. Il a poursuivi un cursus universitaire pour sa licence à l'université de Branford et compte également une maîtrise en philosophie. Pour la petite histoire, c'est en 1976, soit 36 ans de cela que Ruby et Dave se sont rencontrés en Espagne.