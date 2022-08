Cote d'Ivoire: Bouaké - L'ONG MURIR salue les mesures prises par le chef de l'État

Le président de l'ONG Mains Unies pour le Respect des Institutions de la République (MURIR), Mohamed Berté, était le mercredi 10 août, face à la presse. Dans le complexe hôtelier où il s'est prononcé sur l'actualité politique, le conférencier a salué les décisions prises par le Président de la République, Alassane Ouattara, notamment la grâce présidentielle accordée à l'ex-président Laurent Gbagbo, le dégel de ses avoirs, le paiement de sa rente viagère, la libération conditionnelle de certains prisonniers militaires et les mesures à l'endroit des fonctionnaires. Selon Mohamed Berté, c'est la preuve que le président de la République est non seulement engagé résolument sur la voie de la réconciliation, mais aussi, attentif aux préoccupations de ses concitoyens.

" C'est un discours historique, plein de sens. Le Président Alassane Ouattara a fait le grand pas. Nous apprécions la grâce présidentielle accordée à l'ancien président Laurent Gbagbo et bien d'autres mesures le concernant. L'ONG MURIR félicite le président de la République pour tout l'effort qu'il fait pour la paix et pour le bien-être de la population. Nous lui disons un grand merci ", a indiqué le président de MURIR avant de le rassurer du soutien sans faille de son ONG. " Il peut compter sur MURIR pour non seulement défendre toutes les institutions de la République, mais l'accompagner dans toutes ses actions de développement, de réconciliation et de paix sur toute l'étendue du territoire ", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a déploré l'absence de ses prédécesseurs à la commémoration officielle de l'an 62 de l'anniversaire du pays, à Yamoussoukro. C'est pourquoi, il les a invités à un dépassement de soi afin de s'engager véritablement dans la réconciliation nationale. "C'était une belle occasion pour afficher la paix, l'union et décrypter davantage l'atmosphère sociale. Nous invitons les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à un dépassement de soi et à saisir la main tendue du Président de la République, Alassane Ouattara. Qu'ils fassent preuve de sagesse et d'humilité ", a-t- il insisté.