Cote d'Ivoire: Après les grandes décisions du président Ouatta - Les syndicats et centrales syndicales disent merci au chef de l'Etat

Le 6 août dernier, le chef de l'Etat a fait de grandes annonces pour le monde du travail. Le 8 août, en présence du Premier ministre, les centrales syndicales et les syndicats ont signé une seconde trêve sociale de 5 ans. Ces derniers ont profité de la cérémonie de signature pour exprimer leur reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara pour les grandes mesures sociales prises en leur faveur.

Soro Mamadou (SG Centrale Syndicale Humanisme) :

" Nous devons manifester une grande joie "

" Nous bénissons le Président de la République Alassane Ouattara. Que le Seigneur lui donne une longue santé afin que nous les fonctionnaires puissions être assidus au travail et qu'effectivement nous puissions faire du bon travail et être excellents au poste. Nous devons également faire en sorte que la Fonction publique s'éloigne de la corruption afin d'avoir un service public de qualité. Nous devons manifester une grande joie pour tous les fonctionnaires ivoiriens qui voient leurs conditions de vie s'améliorer avec les décisions prises par le chef de l'Etat ".

Zadi Gnagna Théodore (Président de la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public) :

" Le Président Ouattara est allé au-delà de nos attentes "

" Le Président de la République Alassane Ouattara a fait fort. Il est allé au-delà de nos attentes. Je suis un homme comblé. Je suis très heureux. En 2017, avec feu Amadou Gon Coulibaly, nous sommes arrivés à un accord. Et je voudrais lui rendre un vibrant hommage. Car c'est lui qui a créé le cadre institutionnel dans lequel nous travaillons. Je voudrais également rendre hommage au chef de l'Etat pour cet acte inattendu. On ne le dit pas assez, le Président Ouattara, sans être socialiste pose beaucoup d'actes de socialiste. Depuis 2014, il n' a cessé d'améliorer les conditions des citoyens Ivoiriens. Cela montre que c'est un homme solidaire, il partage. C'est également un acte de réconciliation qu'il vient de poser.

Quand les fonctionnaires sont heureux, la société en général en profite. Toutes les annonces qui ont été faites sont à saluer. Et ce qui nous plait le plus, c'est l'instauration d'un nouveau droit, qui est la prime "spéciale ADO". Cela va devenir un treizième mois. En tout cas, nous sommes convaincus qu'avec les discussions, le président de la République ne cessera de nous surprendre pour améliorer cette prime pour qu'elle atteigne le niveau que nous souhaitons. Nous félicitons le Premier ministre Patrick Achi qui est un homme simple. Il écoute et il fait avancer les dossiers dans l'ombre. Quant à la ministre Anne Désirée Ouloto, c'est une grande dame que je découvre. Elle a réussi l'impossible. Je voudrais également saluer les autres ministres, notamment Kandia Camara, qui avait déjà commencé en 2017 avec les négociations de la première trêve sociale. Je lui dis merci pour son implication. "

Traoré Yacouba (FESACI) :

" Avec cette nouvelle trêve, la Côte d'Ivoire entre dans un nouveau paradigme "

" C'est un sentiment de très grande satisfaction. Satisfaction de façon naturelle. Les négociations qui ont débuté depuis septembre 2021, connaissent leur dénouement au moment de la célébration du 62è anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une coïncidence heureuse qui n'est pas fortuite. Le président de la République a pris des mesures sur la base de l'application d'un principe de la Constitution de la Côte d'Ivoire. A savoir l'équité. Il a pensé à satisfaire tous les ménages, tous les types de travailleurs en Côte d'Ivoire. Il a également corrigé un certain nombre de choses. Il a évité de faire deux poids deux mesures avec les mêmes fonctionnaires et agents de l'Etat d'un même pays. Il y a une catégorie qui bénéficiait d'indemnité contributive au logement et une autre, le tiers, qui n'en bénéficiait pas. Il faut retenir que la cagnotte que nous avons obtenue par le dialogue dans la sérénité et dans de la paix est estimée à 1. 100 milliards de F CFA. Lors de la trêve de 2017, nous avons obtenu une cagnotte de plus de 357 milliards de FCFA. La Côte d'Ivoire, avec cette nouvelle signature, entre dans un nouveau paradigme. Le dialogue social est fécond. Il est à la base de tout progrès social. Nous allons redoubler d'efforts et œuvrer à la consolidation de l'existant en matière d'accalmie du front social. C'est le souhait du gouvernement pour attirer plus d'investisseurs ".

Sylla Vazoumana (porte-parole Cosyfop-CI) :

" Nous disons merci au chef de l'Etat "

" Ce sont de bonnes mesures. Nous voulons remercier le chef de l'Etat. Il s'est comporté comme le premier syndicaliste et il a même dépassé notre espérance. Je remercie encore le Premier ministre sans oublier Me Kamara Adama, qui nous a apporté un bel apport pour le bonheur des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire ".

Jean Yves Abonga (Président de l'IFCI) :

" Je dis merci au Président de la République pour le discours apaisant "

" Le Président Ouattara a donné le sourire aux fonctionnaires. Au nom des fonctionnaires et membres de l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et au-delà des autres fonctionnaires, je voudrais lui dire merci. Hier c'était des confrontations sous tous les régimes qui se sont succédé pour obtenir une amélioration de nos conditions de vie et de travail. En 2017, nous avons fait en sorte que la négociation collective soit mise en avant. En 2022, il n'y a pas eu de grève encore moins des confrontations. Nous nous sommes assis avec le gouvernement ivoirien pour obtenir ce que nous avons reçu aujourd'hui. Je suis fier du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est environ plus de 227 milliards de FCFA que l'Etat va décaisser par an pour les fonctionnaires. Soit un montant global de 1.100 milliards de FCFA pour les cinq ans à venir (période de la trêve sociale)).

Depuis 60 ans il y a des choses qui sont restées en l'état. On a pu obtenir la revalorisation des salaires. Je voudrais inviter tous les fonctionnaires ivoiriens à se réjouir pour la signature de ce protocole d'accord. C'est un nouveau paradigme que nous sommes en train de construire pour obtenir beaucoup de choses. En 2017, le gouvernement a lâché plus de 357 milliards de F CFA en cinq ans. Il y avait les arriérés de 247 milliards de FCFA qui ont été concédés en cinq ans. Je suis persuadé que nous allons obtenir beaucoup de choses. Nos pays sont en voie de développement et il nous faut avoir la paix. Il faut faire en sorte que les jeunes Ivoiriens puissent avoir de l'emploi. Nous devons également jouer franc jeu, le gouvernement et les syndicats pour consolider davantage cette paix sociale "

Akanza Koffi Joseph (4ème secrétaire général adjoint de l'UGTCI) :

" Nous sommes comblés "

" Tout ce qui vient d'être décidé dans le creuset du dialogue social rejoint l'idéologie de l'UGTCI. C'est le syndicalisme de façon responsable. Depuis 1962, notre union n'a jamais fait de grève. Nous avons malgré tout obtenu ce que nous avons pu obtenir pour le développement et la construction de la Nation. Nous voulons que cela fasse école. Au-delà, nous remercions le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui est rentré dans le stade des panthéons. Aujourd'hui c'est le secteur public qui en bénéficie. De façon sage, le président de la République a lu dans le cœur des travailleurs. Il a vu toutes les souffrances que nous traversons et il a donné. Que cela se perpétue. On n'aura plus besoin de se bagarrer désormais pour obtenir ce dont nous avons besoin. C'est de cette façon que l'UGTCI fonctionnait. Vous constatez que tout le monde nous rejoint dans cette dynamique "