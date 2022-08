Afrique: Madagascar-Egypte, finalistes et mondialistes

Les Ankoay, tombeurs des Aiglons du Mali retrouveront les Pharaons égyptiens en finale de l'Afrobasket U18 demain au Palais des Sports de Mahamasina. Ils sont aussi qualifiés pour la Coupe du monde de la FIBA U23 en 2023.

Ils l'ont fait. Les Ankoay de Madagascar ont réalisé la mission essentielle, celle de remporter le ticket continental pour le Mondial de Barcelone en 2023.

Domination. C'est bien sûr Madagascar qui s'est imposé hier en demi-finale de l'Afrobasket devant le Mali, 84-81. Mais pour ne rien vous cacher, les Ankoay ont beaucoup souffert lors de ce match. Imaginez un peu un seul instant qu'à 2'43" de la fin du match, les deux équipes étaient à égalité 77 partout, vous mesurerez aisément les difficultés que les basketteurs malgaches ont eu pour éliminer les Maliens dirigés par leur excellent Amadou Diallo (12 points) et Malick Diallo (23 points). Sur le papier, les Maliens sont archi-favoris, tenants du titre et vice-champions du monde en titre. " Éliminer le Mali, une grande nation du basket-ball africain, c'est une sacrée performance. Tout le monde a fait la mission, les joueurs, le public et tout le staff technique ", a lancé Aimé Randria, coach des Ankoay après la victoire. Lors de cette première demi-finale, les Malgaches ont bien entamé la rencontre. La première mi-temps sera d'ailleurs dominée par les Malgaches dont tous les secteurs marchaient. Avec à la baguette M'Madi (19 points) et dans les ailes Jerry (23 points) et Donovan (21 points) et au rebond Lova. Au tir à 3 points, les Malgaches ont dominé les Maliens. Kanouté (25 points) a tout tenté pour sortir son équipe de la torpeur, mais les Malgaches ne se sont pas laissés faire.

Baisse de régime. À la seconde mi-temps, sentant le vent du danger soufflé, les protégés de Moussa Cissé passent à la vitesse supérieure. Seulement, les Malgaches ne laissaient pas compter fleurette. Ce qui donna lieu à une course-poursuite infernale jusqu'à la dernière minute. À la 35mn de la rencontre, les Maliens arrivent pour la première fois à mener au score par 66-64 puis à 71 à 66. À ce moment-là, les Ankoay manquaient de ce qui ne s'apprend pas, c'est-à-dire l'expérience baisse de régime et balles perdues. Les deux équipes se sont lancées dans une course infernale pour remporter le fameux sésame pour la Coupe du monde. À 18 secondes de la fin, la victoire se profilait pour Madagascar qui profite des fautes des joueurs maliens pour s'envoler au score. " Je n'ai plus les mots. C'est une grande fierté. Le public nous a beaucoup aidé pour cette victoire ", a glissé M'Madi qui est en bonne position de devenir le meilleur joueur du tournoi. La finale de demain opposera les Ankoay aux Pharaons égyptiens, vainqueurs des Palancas Negras de l'Angola .