Kenya: Dans l'attente du résultat du vote - Les Évêques "ne diffusent pas de données trompeuses"

Nairobi — Les résultats des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées au Kenya le 9 août dernier n'ont pas encore été publiés. La Commission électorale indépendante (IEBC) n'a pas publié de décompte des résultats et n'a pas dit quand elle comptait annoncer le vainqueur, mais les comptes rendus officieux et parfois contradictoires des médias font état d'une lutte serrée entre l'ancien Premier ministre Raila Odinga et le vice-président sortant William Ruto. Concernant les décomptes non officiels publiés par les médias, les Évêques catholiques préviennent que "si l'IEBC est constitutionnellement mandaté pour proclamer les résultats, d'autres acteurs ont été autorisés à effectuer des décomptes parallèles. Nous demandons à tous ceux qui le font d'informer leur public que ces résultats sont provisoires. Le public ne doit pas être trompé".

La Conférence des Évêques du Kenya a publié une prière demandant au Seigneur de guider le travail des membres de l'IEBC. "Seigneur, nous te prions de les guider pour qu'ils accomplissent cette tâche avec diligence et courage. Que tu puisses déverser ton Esprit Saint sur eux afin qu'ils soient renforcés pour conclure pacifiquement cette mission afin d'atteindre le but ultime auquel elle est destinée. Alors que l'IEBC continue de compter les votes pour les différents postes électifs, nous prions pour que vous lui accordiez la grâce divine de compter chaque vote avec excellence et intégrité. Faites en sorte que l'infrastructure technique TIC qui permet la transmission des votes se déroule sans incident, à la gloire de votre nom. Seigneur, entends notre prière.

Dans une déclaration fin mai, les Évêques avaient demandé aux "responsables politiques de se comporter avec civilité et d'éviter de commettre des fraudes électorales". Nous exhortons également tous les participants à faire preuve de respect mutuel, à faire preuve de retenue et à éviter les insultes et les déclarations incendiaires qui pourraient attiser la haine et la violence ethniques. Nous rappelons à nos dirigeants que la compétition politique ne doit jamais alimenter la haine ethnique ou donner aux adversaires politiques l'occasion de régler leurs comptes par des confrontations violentes et des menaces." "Nos dirigeants devraient savoir que les élections vont et viennent, mais que notre nation restera longtemps après que nous serons tous partis. Nous devons la protéger pour les générations actuelles et futures", ont souligné les évêques.

Jusqu'à présent, aucun incident grave ni aucune violence n'ont été signalés, mais le pays garde le souvenir des affrontements très graves, avec des milliers de morts, qui ont suivi les élections de décembre 2007.