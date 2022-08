Cote d'Ivoire: Korhogo - Le bilan des 11 ans des JRMEX présenté au Premier ministre Patrick Achi

Placé sous le haut patronage du Premier ministre Patrick Achi, la 11ème édition de la Journée Régionale du Mérite et de l'Excellence (JRMEX) du Poro s'est tenue le jeudi 11 août 2022. Cette édition a été surtout l'occasion pour l'initiateur des JRMEX, le ministre Amadou Coulibaly de faire un bilan de cette initiative qui met en lumière les meilleurs élèves de la région tout en leur offrant de belles opportunités d'études à travers des bourses et des accompagnements divers.

Représentant le haut patron de la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi, Mariatou Koné, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation s'est dite émerveillée par cette géante cérémonie au cours de laquelle ont été récompensés les meilleurs apprenants de la région du CM2 à la terminale en passant par l'enseignement professionnel jusqu'aux étudiants de l'université de Korhogo, sans oublier les structures d'encadrement ayant enregistré les meilleurs résultats de l'année scolaire.

L'envoyée du Premier ministre Patrick Achi a rendu hommage au père de cette activité l'ex-Premier ministre Amadou Gon et dit tout son soutien au ministre Amadou Coulibaly pour cette initiative de belle facture. Mariatou Koné a transmis les félicitations et encouragements du chef du gouvernement à tous les élèves et étudiants méritant en précisant que " le secteur éducation formation est la fondation et le sous-bassement du programme du gouvernement du Président Alassane Ouattara ".

Elle a salué l'idée du ministre Amadou Coulibaly qui est devenue une tradition dans la région et un leitmotiv pour tous les apprenants du système éducatif et de formation dans la région. Au-delà du Premier ministre, cette édition 2022 a bénéficié de la présence et du soutien de plusieurs autres membres du gouvernement. Le professeur Mariatou Koné, présidente de la cérémonie et les co-parrains Fidèle Sarassoro et Amadou Coulibaly.

Par ailleurs, la cérémonie qui a duré plus de 4h sous la conduite parfaite de la présidente du comité d'organisation Mme Amani Aya Clémentine s'est déroulée en présence de Pierre Dimba , ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle ; du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, du ministre-gouverneur du District des Savanes le général Coulibaly Issa et de nombreux députés et sénateurs venus de différentes localités du pays et plusieurs cadres de la région du Poro.

Remerciant tout ce beau monde, Amadou Coulibaly a fait la genèse de son initiative en ces termes : " Je m'en souviens encore comme ci c'était hier, après les résultats du CEPE où Korhogo était classé dernier, c'est un Amadou Gon affligé et triste que j'ai trouvé dans son bureau. J'ai alors promis à feu Amadou Gon de faire quelque chose pour rehausser le niveau de l'éducation à Korhogo ", a-t-il expliqué.

Pour le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, le soulagement fut fait car dès la deuxième édition des JRMEX, Korhogo s'est nettement amélioré dans les résultats scolaires. Pour donner plus d'envergure à cette activité qui est devenue une des principales grandes rencontres de l'année dans le Poro, AMS a su se faire accompagner de structures et de cadres qui partagent sa conviction et apportent leur pierre à l'édifice à travers des moyens divers.

C'est le cas du conseil Régional du Poro, de la mairie de la ville et différents operateurs économiques dont il a loué l'engagement et le sens du devoir. Il a révélé que ce sont aujourd'hui plus de 60 enfants de la région qui ont bénéficié de bourses diverses pour mener de brillantes études un peu partout dans le monde. Ce fut d'ailleurs l'occasion de mettre certains d'entre eux en lumière en leur donnant l'occasion de se présenter, de dire les études réalisées, de décliner les diplômes obtenus et d'annoncer par la même occasion les lauréats de l'année 2022.

Pour le père des JRMEX Amadou Coulibaly, c'est aujourd'hui une satisfaction de constater que la sélection des lauréats repose toujours sur des critères de rigueur qui caractérisent cette opération depuis le départ ; toute chose qui explique la réussite de tous les bénéficiaires des bourses distribuées à ce jour.

Pour cette année, il a annoncé que ce sont 36 nouveaux lauréats qui ont été honorés et récompensés en présence des autorités et de leurs parents. Au nom du Président du Conseil régional du Poro, le doyen Coulibaly Tiémoko Yadé, patron de la cérémonie, le 2ème vice-président Coulibaly Zié a exprimé toute la confiance du Conseil régional du Poro en Amadou Coulibaly.

Confiance qui justifie l'appui que lui apporte cette structure de développement local dans cette célébration de l'excellence à l'école depuis la deuxième édition. Il a également félicité la ministre Mariatou pour les innovations initiées dans le système éducatif. Innovations qui, selon lui, lui donneront raison dans sa lutte pour conduire l'école ivoirienne vers l'excellence.

Pour sa part, le maire de la commune, Lazani Coulibaly, a dit sa joie de voir les JRMEX offrir l'opportunité à des enfants de sa région, au sein desquels des très démunis de bénéficier grâce à leur travail d'études dont ils n'auraient jamais rêvé. Au nom des récipiendaires, Mlle Doka Noura Esther, nouvelle bachelière, a indiqué à l'ensemble des élèves que l'opportunité qui leur est offerte à elles et les autres vedettes de ce jour peut se présenter à tous les autres élèves, à condition de se mettre au travail.

Au total, ce sont 49 prix composés d'ordinateurs, de bons d'achat, de boites à outils, de tablettes etc. qui ont été distribués aux différents lauréats.

Au cours de cette même cérémonie Abou Nidal a présenté les sept vainqueurs de son Waraba Tour qui ont bénéficié chacun d'une moto offerte par le conseiller technique du président de la République, Lacina Ouattara dit LASS PR. Galvanisé par l'envergure de cette dernière édition, Brahima Traoré, le directeur régional de l'Education nationale a indiqué que des initiatives sont en cours pour continuer de relever le niveau des résultats dans la Région du Poro.