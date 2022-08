Sénégal: Strasbourg - Julien Stéphan souhaite garder Habib Diallo dans son effectif

Malgré qu'il soit convoité par plusieurs écuries dans ce mercato estival, le coach du Strasbourg Julien Stéphan espère garder Habib Diallo dans son effectif.

En effet, le club italien de Salernitana désire enrôler l'attaquant strasbourgeois Habib Diallo dans ses rangs. Les dirigeants de la formation italienne ont même émis une offre de 10 millions d'euros. Malheureusement cette première offre a été refusée par Strasbourg.

En conférence de presse avant la rencontre face à Nice ce week-end, l'entraîneur du Racing Club Strasbourg Alsace en a profité pour faire le point sur la situation de son attaquant sénégalais et a espéré que le mercato se termine rapidement pour son club.

" Je croise les doigts pour accélérer le temps et arriver le plus vite possible au premier septembre. Ce n'est pas très agréable comme situation. En plus on a quelques soucis d'intégration de certains joueurs à certains postes avec des problèmes de blessures. On aimerait que ce soit définitivement fini et qu'on puisse avoir une vision très claire d'où on va et avec qui on y va [... ] Je pense qu'il faut voir la globalité, ce n'est un secret pour personne, il y a un bon de sortie qui a été accordé à Ludo (Ajorque).

Donc est-ce que le club peut se permettre aujourd'hui de libérer Habib Diallo ? C'est une question de stratégie, ça ne concerne pas l'entraîneur. Peut-être que cet accord passé avec Ludo est antérieur à mon arrivée. Je n'en avais pas connaissance lorsque j'ai signé la saison dernière. Mais ça, c'est l'histoire entre un joueur et une direction, l'entraîneur doit s'adapter ", a expliqué le coach du RCSA en conférence de presse.