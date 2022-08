Madagascar: Vision

Le sport et la musique sont fédérateurs et ils permettent de réunir les citoyens dans le même enthousiasme. En ces temps de disette et de privation, les passionnés de basket partagent les mêmes émotions que leur équipe nationale masculine.

Les filles n'ont pu accéder à la finale, mais elles n'ont pas démérité. Hier soir, les garçons se sont donnés à fond et ont tenu la dragée haute aux Maliens. Maintenant, ils sont prêts à franchir l'ultime étape pour obtenir ce titre continental qui fera la fierté de tous leurs compatriotes, sportifs ou non.

Une ultime étape pour les Ankoay

Les spectateurs qui ont rempli le Palais des Sports, hier, ont été de vrais supporters. Ils ont porté les Ankoay avec leur ferveur et leur encouragement. Ils n'ont pas eu la partie facile car ils avaient en face un adversaire de taille. Nos compatriotes n'ont rien lâché durant ce match et ont toujours mené au score. Ils vont maintenant se concentrer avec leur coach et essayer d'accumuler de l'énergie pour obtenir ce sacre dont tous les férus de basket rêvent pour leur équipe.

On sait que leur préparation fut intense, mais ils sont partis avec le handicap de ne pas avoir eu de rencontre avec des équipes de valeur. Leur entraîneur avait,cependant, dit que ses joueurs avaient un grand potentiel. Demain soir, la finale se déroulera dans un stade plein comme un œuf et l'ambiance sera au top comme le disent les sportifs.

Nos garçons seront certainement fin prêts. C'est la première fois qu'ils vont affronter un pareil enjeu et ils devront faire preuve de combativité tout en restant calmes. Les aînés leur apporteront leur " tsodrano ". Leurs autres camarades sportifs seront présents. Les Ankoay femmes qui n'ont pas pu jouer la finale ne ménageront pas leurs encouragements. C'est une belle aventure que le basketball malgache est en train de vivre. Une belle équipe s'est constituée et elle va certainement continuer sur sa lancée dans les années à venir.