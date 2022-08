Cote d'Ivoire: Journé portes ouvertes de la protection des données personnelles - L'ARTCI exprime ses attentes aux correspondants des entreprises

Dans le cadre de la participation de la Côte d'Ivoire au programme de l'Association internationale des professionnels de la protection des données personnelles (IAPP), l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a organisé, le mercredi 10 août 2022, la 1ère édition des Journées portes ouvertes de la protection des données personnelles.

Le but de cette rencontre, a indiqué le représentant du président du conseil de régulation, Mounir Diawara, est de réunir les correspondants à la protection des données personnelles des entreprises en Côte d'Ivoire afin d'échanger sur les challenges de ce métier, partager des retours d'expériences et envisager des perspectives dans le but d'assurer une meilleure sécurité numérique.

Conformément à l'arrêté n°511/MPTIC/CAB du 11 novembre 2014 portant définition du profil et fixant les conditions d'emploi du correspondant à la protection des données à caractère personnel, le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne physique ou morale désignée par le responsable du traitement pour assurer d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues pour la protection des données à caractère personnel.

Et c'est à juste titre que M. Diawara a indiqué qu'il représente un vecteur de sécurité juridique et de conformité à la loi au sein de vos organisations. " C'est pourquoi nous souhaitons maintenir et pérenniser notre collaboration ", a-t-il ajouté.

En organisant cette activité, l'organe de protection des données à caractère personnel entend créer un réseau avec les spécialistes de la protection des données personnelles en Côte d'Ivoire et à l'international et renforcer les capacités des agents sur les aspects liés à la protection des données personnelles, d'audit des informations, de sécurité des informations, de conformité légale et/ou de gestion des risques.

Par ailleurs, a fait savoir Mounir Diawara, cet évènement vise à valider l'acceptation définitive de la Côte d'Ivoire au programme de l'IAPP en tant que 1er pays francophone de l'Afrique subsaharienne, lui donner une bonne visibilité à l'international en matière de protection des données personnelles et créer un partenariat public-privé en la matière.