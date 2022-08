Congo-Brazzaville: Spectacle - Une création artistique inspirée de l'œuvre de Bill Kouelany

Publié en 2021 aux éditions Avrils, " Kipiala ou la rage d'être soi " de Bill Kouelany fera l'objet d'une représentation artistique le 31 août aux ateliers Sahm.

" Kipiala ou la rage d'être soi " est une création artistique, tirée du livre du même intitulé de l'auteur Bill Kouelany et mise en scène par la danseuse et performeuse Sam BB. Cette création mêle comédie musicale, théâtre, hip-hop, krump et danse contemporaine dans une synchronisation chorégraphique achevée.

Dans un post des ateliers Sahm, il est signifié que cette création fera intervenir plus de dix artistes de différentes disciplines, à savoir la musique, la danse, la performance, la contorsion. Parmi eux, on notera une présence remarquable des femmes. Une manière de montrer la force de caractère, le courage, le sang-froid, la liberté, l'habilité d'agir, en référence au protagoniste de cet ouvrage. " Venez vivre la liberté et la rage émises dans cette création artistique, le fruit d'un travail dur et acharné, le 31 août 2022 aux ateliers Sahm, à partir de 18h ", invite le centre d'art.

Ouvrage de 342 pages, " Kipiala ou la rage d'être soi " est l'histoire de Bill Kouelany, une jeune fille congolaise devenue une artiste hors-cadre. A travers ce roman autobiographique en forme de quête intérieure, l'autrice, qui est également une artiste plasticienne, partage sa philosophie consistant à emmener chacun dans la société à pouvoir se construire et se réaliser en fonction de ses aspirations.

" Depuis l'enfance, on la dit " kipiala " : provoquante, hors-cadre. Sa famille est son tourment. Son corps, une diablerie. Son pays, le Congo, un éternel champ de bataille. Alors, armée d'un prénom de voyou et d'une volonté insolente, Bill part à l'assaut de ses chaos intimes et de toutes les normes. De Paris au quartier Bacongo, puis dans les forêts du Pool en guerre, elle ne cesse de mener son combat, pour l'art, la tolérance et la liberté ", détaille un extrait du livre.