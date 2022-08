Cote d'Ivoire: Priko - Le ministre Amadou Koné inaugure le foyer des jeunes à Bahérémi et lance un appel à la cohésion

Le ministre des Transports Amadou Koné, invité spécial du maire de Prikro, a inauguré le foyer des jeunes de Bahérémi le samedi 6 août dernier, après 21 ans d'attente des populations. Ce qui a valu pour ce village musulman de 2000 âmes de la commune de Prikro, une effervescence particulière.

Le président de la Mutuelle de développement de Bahérémi (Mudebah), Koffi Komenan, a dit sa fierté de recevoir autant d'autorités avec à leur tête le ministre Amadou Koné. Il a rappelé la date de la pose de la première pierre du foyer et le soulagement que ressentent ses parents. " C'est avec une très grande fierté que Bahérémi vous reçoit, Monsieur le Ministre. Par votre présence ici ce jour, vous rehaussez l'image de notre village et cela nous va droit au cœur. La cérémonie de ce matin consacre la remise officielle du foyer des jeunes dont la pose de la première pierre s'est faite en 2001. C'est donc une attente de 21 ans qui prend fin aujourd'hui", a-t-il justifié.

A son tour, le maire de Prikro, Ekra Antoine a rappelé le contexte de la rencontre. "La mobilisation de ce jour en dit long sur l'invitation du ministre Amadou Koné dans ce village. Aujourd'hui est donc la cérémonie de remise des clefs du foyer des jeunes de Bahérémi. Nous avons pris l'initiative d'aider ce village à avoir un foyer et d'accompagner les jeunes pour avoir d'autres projets. C'était donc un prétexte pour nous, pour qu'en plus de ce foyer que vous remettez, vous puissiez également les aider à résoudre un certain nombre de problèmes".

Prenant la parole, le ministre des Transports a exhorté les populations du département et singulièrement les cadres, à la cohésion pour développer à l'unisson leur village. "J'ai insisté malgré le calendrier très chargé que nous avons ces temps-ci parce que nous sommes à la veille de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance de notre pays, pour être ici, aujourd'hui dans la mesure où cela fait bientôt 5 ans que j'ai promis venir ici...

J'ai noté avec intérêt les propositions qui ont été faites par le président de la mutuelle. Je vais m'engager avec Prikro, avec ce village aux côtés de mes collègues... Mais avant de partir, je voudrais insister sur la cohésion, la fraternité et la paix. On doit tout faire pour préserver la paix... Je voudrais me réjouir de la bonne ambiance qui règne ici et demander aux cadres, aux chefs, aux guides religieux de continuer à travailler pour renforcer la fraternité...

Ce bâtiment, ça fait près de 20 ans que vous l'attendez. C'est beaucoup 12 millions, mais 12 millions, ce n'est pas grand-chose honnêtement. C'est quelque qui peut être fait en quelques mois si les gens sont ensemble et qu'ils mettent les forces ensemble. Les nombreux cadres que vous avez ici, on peut en prendre 11 pour dire que chacun donne 1 million et ça va se faire.

Mais il faut qu'il y ait l'entente. Et je voudrais demander au président du comité d'organisation, au président de la mutuelle, de travailler auprès de tous les cadres pour que vous puissiez vous rassembler autour du village, autour du département. Nos jeunes frères en ont besoin pour travailler, pour fonder des familles, pour s'épanouir ", a conseillé Amadou Koné, parrain de la cérémonie qui a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé du village et à la visite du chantier de la mosquée. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive.