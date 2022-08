Congo-Kinshasa: Transport fluvial - Relance progressive des lignes Mbandaka, Kisangani, Kasaï et Sankuru

Le bateau MB Lubero réhabilité a repris du service le 13 août. Avec une barge à passagers et trois cargos pour marchandises, il quitte Kinshasa pour Mbandaka, la capitale de l'Équateur.

Selon les informations en notre possession, le vaste programme de redynamisation du trafic fluvial de la Société commerciale des transports et de sports (SCTP) prévoit également la reprise d'autres voyages vers Kisangani, la capitale de la Tshopo, et Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Le départ inaugural du bateau MB Lubero porte en lui l'espoir d'une renaissance de la SCTP, qui a déserté le fleuve Congo depuis plus de dix ans.

Le samedi 13 août, le trafic fluvial a bien repris avec un premier voyage vers Mbandaka, la capitale de l'Équateur. Il s'agit d'un voyage test pour l'ex-Onatra qui n'a pas hésité à publier un communiqué pour annoncer l'événement. Bientôt, a-t-on appris, un autre voyage est en préparation vers Kisangani, dans la Tshopo, et une reprise du trafic fluvial entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. "Je vous rassure de la reprise du trafic Kinshasa-Brazzaville, Kinshasa-Mbandaka et Kinshasa-Kisangani. Ça sera à un bon prix, un prix gagnant-gagnant ", a expliqué le sous-directeur du département des Ports et Trafic fluvial, Armant Osase. Nous apprenons, par ailleurs, que les prix figurent dans la fourchette comprise entre 15 et 25 dollars américains. Et les bureaux de la SCTP sont ouverts pour accueillir les visiteurs désireux d'acheter des billets ou de se renseigner sur les itinéraires déjà opérationnels : " Je fais un appel de mobilisation à tous les commerçants, tant de Kinshasa que de Brazzaville ".

Selon le comité de gestion, la société est bien en train de reprendre le contrôle du fleuve. Depuis un certain temps, les gestionnaires de la SCTP ont mis sur pied un programme de réhabilitation de plus de vingt bateaux pour couvrir les lignes fluviales. Pour l'heure, les bateaux déjà réhabilités sont le MB Luberon et le MB Nounoungou. Après Mbandaka, il y a aussi une ferme volonté de reprendre le voyage vers les capitales d'autres provinces du pays, à l'instar de la Tshopo, du Kasaï et du Sankuru. Cette relance entre dans le cadre d'un processus plus large de redynamisation du secteur du transport fluvial en RDC : " Elle fait suite à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et à une mobilisation de la SCTP pour renflouer les activités économiques à l'intérieur du pays et faciliter l'évacuation des marchandises à moindre coût ", a précisé le sous-directeur des Ports et Trafics, Armand Osase.

Sur le plan de la logistique, la société dispose à ce stade d'une barge et de trois cargos pour marchandises. Pour faire revivre l'ex-Onatra à travers ce vaste programme, il faudra bien une libération de la créance de l'État. Toutefois, reprendre le fleuve Congo est une chose et reconquérir une clientèle en est une autre. Sur ce dernier point, rien n'est encore gagné. La plupart des critiques des passagers tournent autour de l'état général de dégradation de la flotte de l'ex-géant des transports et des moyens réels dont la société dispose pour relancer effectivement le trafic fluvial dans la durée. D'autres réactions vont dans le sens de dénoncer une propagande de mauvais goût de la SCTP, qui est en perte de vitesse dans le secteur fluvial depuis plus d'une décennie.