Togo: Paix et droits de l'homme

En décembre 2021, Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, a été l'un des deux récipiendaires du 'Prix international des droits de l'homme', décerné chaque année par la Commission internationale des droits de l'homme.

Une récompense pour 'services rendus au plan diplomatique dans le combat pour un monde plus juste, plus équitable, plus sûr, plus durable et plus humain'.

La distinction lui a été remise samedi à Islamabad (Pakistan).

'Le prix qui m'est décerné ce jour me convainc que je peux encore et nous pouvons encore mieux faire pour la cause des droits de l'homme et de la paix dans le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier solennellement la Commission internationale des droits de l'homme et son président l'ambassadeur Dr. Muhammad Shahid Amin Khan pour cette récompense aussi symbolique qu'exaltante', a-t-il déclaré.