Sénégal: Prix a la consommation - Un accroissement de 2,1% au deuxième trimestre

La note d'analyse des prix à la consommation de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne qu'au deuxième trimestre 2022, "les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% par rapport au trimestre précédent".

Cette variation est essentiellement expliquée par celle des prix des services de "loisirs et culture" (+2,9%), à la suite de l'augmentation des prix des services liés au pèlerinage à La Mecque, des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+2,9%), des "boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants" (+1,6%), des services de "restaurants et hôtels" (+1,6%), des "meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" (+1,3%), des "articles d'habillement et chaussures" (+1,2%) et de "logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" (+1,3%).

A noter que cette publication fait une analyse trimestrielle de l'évolution des prix à la consommation global et par fonction mais aussi selon les classifications secondaires (origine, secteur, durabilité). Les indices des deux derniers trimestres écoulés, les évolutions sur un trimestre et sur l'année sont donnés en annexe, ainsi que les prix moyens trimestriels de quelques produits.