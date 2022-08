Congo-Kinshasa: Paiement numérique - Visa a lancé deux initiatives pour favoriser l'inclusion financière

Dans le cadre de la récente ouverture du nouveau bureau de Visa en République démocratique du Congo (RDC), qui s'est déroulée à l'occasion de la visite de son PDG, Al Kelly, le leader mondial dans le secteur des paiements numériques a lancé deux initiatives visant à favoriser l'inclusion financière et la création d'emplois.

Dans un communiqué de presse rendu public le jeudi 11 août, Visa indique avoir lancé un nouveau programme, en partenariat avec Vodacom, afin de favoriser l'inclusion financière des femmes en situation de handicap. Visa a également conclu un partenariat de trois ans avec FPM dans le cadre duquel Visa accordera un million de dollars américains à un programme d'éducation financière destiné aux coopératives, aux opérateurs de mobile money et aux établissements d'enseignement et d'apprentissage.

A cet effet, Visa rappelle que la Feuille de route pour l'inclusion financière en RDC, qui énonce les priorités nationales pour l'amélioration de l'inclusion financière en RDC, souligne que des systèmes de paiement efficaces sont essentiels pour la croissance économique de la population du pays et le succès des aspirations d'inclusion financière du pays.

A ce sujet, Aida Diarra, vice-présidente senior et directrice générale pour l'Afrique subsaharienne chez Visa a déclaré : " Nous avons constaté les avantages de la numérisation accélérée du commerce et des mouvements financiers dans de nombreuses économies, et cela n'est possible que grâce à une collaboration continue avec les gouvernements et les parties prenantes de l'industrie. Nous sommes impatients de nous associer pour soutenir l'écosystème financier à croissance rapide en RDC, tout en tirant parti de notre réseau de paiement pour permettre aux consommateurs et aux entreprises locales de prospérer ".

Développer les paiements numériques

Visa a indiqué également avoir conclu une série de partenariats en RDC et a souligné son engagement à développer les paiements numériques dans le pays avec la mise en place d'activités commerciales locales et en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement et l'écosystème financier pour apporter et faire bénéficier aux consommateurs, commerçants et partenaires des avantages des paiements numériques.

Avec une estimation que seulement un quart de la population de la RDC fait partie de l'écosystème financier, explique-t-on, Visa a réuni des intervenants des secteurs public et privé pour discuter des possibilités de développer davantage l'écosystème des paiements numériques dans le pays.

Elargir l'accès du grand public à l'économie numérique

Les partenariats de Visa en RDC, indique le communiqué, visent à élargir l'accès du grand public à l'économie numérique en introduisant de nouvelles informations d'identification de paiement, ainsi que des solutions pour aider davantage d'entreprises à accepter les paiements numériques. Les premiers partenaires comprennent la Banque centrale de la République démocratique du Congo, ainsi que des institutions financières, des fintechs, des commerçants et des opérateurs de téléphonie mobile.

Les partenariats immédiats incluent l'introduction des identifiants de paiement Visa pour plus de 150 000 clients M-PESA en RDC et l'accélération de l'acquisition et de l'inclusion financière avec la fintech Infoset via la plateforme CyberSource de Visa. Al Kelly, président-directeur général de Visa a déclaré : " La RDC est l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique, et nous sommes heureux d'établir une présence locale. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé, nous avons un objectif commun d'élargir l'accès au commerce numérique et de soutenir les objectifs de l'économie de la RDC. L'objectif de Visa est d'encourager tout le monde, partout, en étant le meilleur moyen de payer et d'être payé et que nous accomplissons lorsque nous incluons plus de clients et de commerçants dans le système financier. Cela joue un rôle essentiel pour assurer une prospérité durable, et nous nous réjouissons à la perspective de nouveaux programmes, initiatives et partenariats qui peuvent aider à accélérer davantage les progrès économiques et sociétaux."