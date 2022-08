Ile Maurice: Hippisme - Colour My Fate dans la décontraction

Le coursier de l'écurie Amar Sewdyal était le favori de cette première manche du sprint Series. A l'arrivée, il a largement justifié ce statut en remportant une victoire des plus aisées. Al Ramz, le premier des battus, a été dépassé par plus de cinq longueurs tandis qu'Emerald Band, le challenger annoncé de Colour My Fate, prenait, lui, une très modeste troisième place. Pour une belle performance, c'en était définitivement une car outre le fait que Colour My Fate a gagné avec une marge confortable, il a également enregistré un très bon chrono.

Colour My Fate a gagné sa course au départ lorsqu'il a démontré une belle vélocité pour surmonter sa quatrième ligne et prendre la tête. Dès lors, sa suprématie n'a jamais été mise en doute. Emerald Band a tenté de l'accrocher mais il n'a pu soutenir le rythme lorsque la monture de José Da Silva a placé son accélération. Al Ramz a fait ce qu'il a pu et a terminé à la deuxième place.

L'écurie Amar Sewdyal a également brillé avec Lickerio qui a pris la mesure de l'animateur Bold Phoenix dans la septième course. Ce coursier a justifié sa bonne dernière course pour signer sa deuxième réussite de la saison.

Le tandem Andrews-Merven a encore gagné en ce samedi 13 août. Il a frappé avec le succès du favori Secret Circle dans la deuxième épreuve de la journée. L'établissement dirigé par Patrick Merven aurait pu signer le doublé dans la dernière course mais le favori Betathantherest a dû courber l'échine face à l'outsider Sand Path (De Oliveira).

Cette 14e journée a été marquée par la toute première victoire de l'écurie Vicky Ruhee avec Tripod (Teeha). Cet alezan, prenant la position tête et corde, a lutté courageusement pour résister au retour de Ticket To Cairo qui a abusé de la largueur de la piste.

Aligné pour la première fois sur 1850m, Kayden's Pride (Rama) a retrouvé le box gagnant. Il a pris la tête du peloton et a résisté au retour de Lunafacation. Après la course, l'entraîneur Samraj Mahadia a logé une objection contre le vainqueur mais celle-ci a été rejetée par les commissaires de courses. Les deux autres épreuves de la journée ont été remportées par Heart Of Darkness (Ramsamy - 4e course) et Desert Boy (Fayd'herbe 5e course).