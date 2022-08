Congo-Kinshasa: Mercato - Mazembe et V.Club étoffent leurs effectifs

Le mercato d'été est dense aussi bien à l'étranger qu'au pays pour les footballeurs congolais. Engagés en Ligue des champions d'Afrique, le Tout-Puissant Mazembe, vainqueur de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), et l'AS V.Club, son dauphin, sont en train de renforcer leurs effectifs respectifs avant d'aborder la C1.

Exempté du premier tour éliminatoire de la Ligue des champions, le Tout- Puissant Mazembe de Lubumbashi est actif sur le marché des transferts. Le club dirigé par l'homme d'affaires et politicien Moise Katumbi Chapwe vient de s'offrir les services de l'attaquant nigérian Michael Stephan Gopey (22ans), en provenance du FC Inhulets Petrove en Ukraine, pays actuellement en proie au conflit armé. Gopey arrive dans une ligne d'attaque à forte concurrence avec Jephté Kitambala, Jean Baleke, Joël Beya et Adam Bossu. Notons que Mazembe a laissé partir l'attaquant tanzanien Thoma Ulimwengu.

Outre Gopay, Mazembe a conclu le transfert de l'ailier congolais de Brazzaville Wilfrid Nkaya (22 ans), en provenance de l'AS Otohô. Attendu à Lubumbashi, Nkaya passera sa visite médicale, avant de signer un contrat de deux ans. Nkaya avait marqué les esprits lors de la rencontre de son ancien club contre Mazembe à Kinshasa en Coupe de la Confédération, étant auteur de l'égalisation d'Otohô.

Le club lushois a aussi annoncé l'arrivé d'un nouveau préparateur physique, le Français Rodolphe Duvernet (49 ans). Il prend la place laissée vacante après la rupture " orageuse " du contrat avec Alex Coppolani actuel préparateur physique de l'équipe nationale du Mali. Passé par Valenciennes, Bastia et Auxerre en France, Rodolphe Duvernet a aussi déjà travaillé en Afrique, notamment avec l'équipe nationale du Sénégal, la Jeunesse sportive de Kabylie et l'USM Alger en Algérie.

Deuxième représentant de la République démocratique du Congo en Ligue des champions, l'AS V.Club n'est pas en laisse dans le marché des transferts. Après le départ de Lilepo Makabi à Al Hilal du Soudan et les arrivées de Ngeleda Osako en provenance d'Ajax Cap Town d'Afrique du Sud et de l'Angolais Norberto Kiatualua, le club vert et noir de Kinshasa continue donc à se renforcer avec le retour après huit ans à l'étranger du milieu organisateur Chikito Lema Mabidi.

Parti de V.Club en 2014 après la finale perdue en Ligue des champions, le joueur passé par CS Sfaxien et Raja de Casablanca au Maroc, et à Sabail Futbol Klubu en Azerbaïdjan a paraphé un contrat de deux ans avec son ancien club.

En plus de Shikito Lema, il y a un autre revenant dans V.Club, l'attaquant Tagy Etekiama. L'attaquant Burkinabé Ellias Dianda, en provenance de Salitas, rejoint, lui aussi, les Dauphins noirs de Kinshsa. Son bail s'expirera en 2025. La formation dirigée par l'avocate et conseillère à la présidence de la République Bestine Kazadi s'est aussi acquis un gardien de but de plus, Archimède Pululu, transfuge du FC Renaissance du Congo. Il a signé pour trois saisons et va apporter de la concurrence au gardien des Lions indomptables du Cameroun Simon Omossola.