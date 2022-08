Congo-Brazzaville: Tourisme - Plus de deux milliards FCFA pour valoriser la Loufoulakari

Le gouvernement a signé, le 12 août, à Brazzaville un protocole d'accord sur le développement durable du tourisme à Loufoulakari, dans le département du Pool, avec la Société de tourisme, de loisirs et de découvertes du Congo.

D'un montant de 2 285 000 000 FCFA, cet accord permettra à la Société de tourisme, de loisirs et de découvertes du Congo de développer et promouvoir le tourisme et l'écotourisme sur le site de la Loufoulakari et ses périphéries immédiates. En effet, cet investissement concerne la réalisation d'ouvrages et autres infrastructures utiles au développement et à l'exploitation commerciale du tourisme et de l'écotourisme. Il s'agit principalement de créer des facilités d'hébergement, de restauration, de transports, de communication, de loisirs sains et de détente pour les visiteurs.

La durée du protocole d'accord est fixée à dix ans renouvelable et les investissements à réaliser sont placés sous tutelle des ministres en charge du Tourisme et de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé. Ceci en matière de suivi de l'exécution du protocole d'accord.

Une bonne initiative selon le ministre Denis Christel Sassou N'Guesso qui s'est réjoui d'avoir en face un partenaire privé national qui va investir plus de deux milliards FCFA pour le développement d'un site touristique. " Au Congo, nous souffrons un peu du fait que le secteur privé national ne soit pas très mis en avant, c'est à ce titre que nous nous réjouissons qu'un partenaire congolais puisse investir autant d'argent en partenariat public-privé pour développer ce site qui servira à la restauration, à l'hôtellerie et surtout au développement des villages environnants ", a déclaré le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, cosignataire de l'accord.

Il a, par ailleurs, rappelé que le tourisme est l'un des six piliers du Plan national de développement (PND) 2022-2026). " Je tiens vraiment à saluer cette initiative que le gouvernement appuiera puisqu'elle permettra à notre pays de connaître un certain rayonnement et que les personnes à l'étranger puissent venir visiter le Congo ", a conclu le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé.

Le respect des conditions environnementales est de mise

La ministre du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga, a, de son côté, rappelé que le site de la Loufoulakari fait partie d'une série des sites patrimoniaux naturels identifiés, répertoriés dans le projet de société du chef de l'Etat. Pour elle, le gouvernement s'attèle à élaborer un dispositif législatif et réglementaire solide à l'effet de permettre la mise en œuvre du PND. Avec la signature de ce protocole d'accord, nous marquons un pas. " Nous sommes tout à fait satisfaits parce que le site de la Loufoulakari est d'une attraction majeure. C'est un lieu de curiosité tout à fait unique. A lui-même, il peut justifier la raison d'une visite de touristes de partout. Ce protocole d'accord va permettre l'aménagement de ce site patrimonial et, en le faisant, nous sommes persuadés que cet aménagement sera accompagné des faits positifs en faveur des touristes et des populations environnantes ", a-t-elle indiqué.

Destinée Hermella Doukaga a, enfin, rassuré l'opinion publique que les aménagements à réaliser tiendront compte de l'impératif de la préservation de l'environnement de manière à éviter de perturber la population locale ou de créer la fragilité de l'intégrité du site. " Nous sommes persuadés que le partenaire privé prendra en compte cette exigence gouvernementale ", a-t-elle souhaité.

Gérant, directeur général de la Société de tourisme, de loisirs et de découvertes du Congo, Serge Laurent Mouyi pense que le site de la Loufoulakari est magnifique. " J'ai visité ce site, je me suis dit qu'il méritait d'être mis en valeur et de développer tout autour une activité touristique tout en respectant la nature, l'environnement. Je pense que la ministre a tout expliqué et nous allons respecter les conditions qu'il y a dans ce partenariat ", a-t-il promis.