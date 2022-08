Algérie: Société civile - Conférence d'Alger en prévision des assises nationales d'octobre

Alger — Les participants aux travaux de la conférence de la société civile dans la capitale ont examiné samedi à Alger "les moyens de promouvoir le rôle de la société civile" pour lui permettre de "contribuer au développement local".

Cette conférence de wilaya, organisée par l'Observatoire national de la société civile après les 57 autres conférences de wilaya, vise à examiner des thèmes tels que "la promotion du rôle de la société civile pour sortir avec des recommandations et des propositions en prévision des assises nationales de la société civile d'octobre prochain".

Le secrétaire général de l'Observatoire national de la société civile, Zoubir Mohamed Sofiane, a souligné, au nom du président de cette instance, Abderrahmane Hamzaoui, l'importance de cette rencontre, qui réunit environ 350 représentants d'associations locales et de wilaya, de syndicats et d'organisations.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action de l'observatoire pour l'exercice 2022, en prévision des assises nationales de la société civile et du lancement effectif de l'action associative dans le cadre de la "vision éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du renforcement du rôle et de la place de la société civile dans la construction de la nouvelle Algérie", a affirmé le responsable.

La rencontre vise également à "trouver les moyens de promouvoir le rôle de la société civile pour lui permettre d'assumer des responsabilités dans l'encadrement de la société, de contribuer activement à l'accompagnement des pouvoirs publics dans les différentes politiques de développement, et de devenir un acteur clé de la consolidation de la cohésion nationale, du renforcement les éléments de l'identité nationale et de la promotion des principes de la démocratie et de la citoyenneté", a-t-il dit.

Les participants se pencheront, dans le cadre de quatre ateliers, sur "les moyens d'identifier et de corriger les lacunes et les moyens de renforcer le rôle de la société civile dans le développement national et la consécration de la culture de la démocratie participative", a ajouté le responsable.

La conférence devrait sortir avec des recommandations et des propositions à soumettre en tant que document de travail pour enrichir les discussions lors des assises nationales en vue d'aboutir à une stratégie nationale d'encadrement du rôle et du travail de la société civile.