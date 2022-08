Madagascar: Min Santé et Usaid Access - Lancement d'e-learning et d'Access University

Les professionnels de la santé publique malgache viennent de bénéficier de plateformes de formation continue pour leur permettre de parfaire leurs connaissances et de renforcer leurs compétences.

Innovants. Une plateforme d'e-learning et Access University viennent d'être lancés, hier. Des outils innovants qui devraient contribuer à l'atteinte de l'objectif "améliorer durablement le système de santé à Madagascar et assurer un continuum de soins accessibles et disponibles pour tous". Les deux outils ont été développés dans l'optique d'améliorer la structure sanitaire inhérente aux performances des agents de santé. E-learning et Access-U se déclinent donc en des cours établis et validés par les techniciens du ministère de la Santé publique. Disponibles sur tablette et/ou ordinateur et mis à disposition des agents de la santé, ces outils permettent un apprentissage dynamique et interactif. Profitant de la journée de lancement d'hier, le Dr Harijaona Razafindrafito, directeur adjoint du Bureau de Santé, USAID/Madagascar note l'importance de ce genre de dispositif mais surtout "l'update" de connaissances chez les agents de santé. " La santé publique est l'affaire de tous. Son amélioration ne passe pas seulement par la construction de nouvelles infrastructures ou par la dotation en équipements médicaux qui sont certes primordiales, mais pas suffisantes.Cela dépend surtout de la qualité des soins dans les formations sanitaires. Et qui dit qualité de soins entend agents de santé performants ", note le responsable.

Renforcer. La numérisation de la formation du personnel de santé " résout ainsi une double problématique : la proximité et la disponibilité des informations, d'une part, et la flexibilité de pouvoir exercer leurs activités de clinicien, d'autre part ". Le tout, en appuyant la méthodologie standard de renforcement Apprendre pour Maitrise mis en œuvre par le ministère de tutelle. Il conviendrait de noter que la plateforme e-learning a été utilisée depuis l'année 2020. Elle comptabilise actuellement "10 cours disponibles avec plus de 450 utilisateurs répartis au niveau des Centres de Santé de Base". Un formateur en e-learning au niveau des districts assure le suivi et la supervision des formations. La nouvelle plateforme d'Access-U, quant à elle, est " destinée aux superviseurs et formateurs " et propose actuellement quatre cours.