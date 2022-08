Cote d'Ivoire: Bouaké/Amadou Koné aux populations - " Nous devons tous travailler à la construction d'une nation fraternelle "

Les populations de Tchelekro, une banlieue de la commune de Bouaké, ont organisé le lundi 8 août, une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au ministre des Transports Amadou Koné.

Et ce, à l'initiative de FORCE 2015. Au terrain de l'EPP Tchelekro qui a refusé du monde à cet effet, le fondateur de FORCE 2015 et actuel député de N'Douci, Charles Gnaoré, a indiqué que cette célébration n'est pas un fait du hasard, car cette banlieue a bénéficié de nombreux investissements sous la gouvernance du chef de l'État.

" Le mouvement FORCE 2015, par ma voix, voudrait vous dire merci pour tout ce que vous faites pour Bouaké et le Gbêkê. Nous voulons par la même occasion, vous prier de traduire toute la gratitude des populations de Tchelekro au président de la République Alassane Ouattara pour le château d'eau, pour l'autoroute, pour la construction de la nouvelle PSP et bientôt pour la zone industrielle de Bouaké qui va résoudre le problème d'emplois pour nos jeunes ", a-t-il dit.

Se réjouissant de cette initiative, le ministre des Transports a salué les organisateurs non sans lancer un message de paix, de cohésion, de fraternité, d'hospitalité dans le respect des uns et des autres. " Le président de la République a demandé de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la sécurité et la paix dans notre pays afin que les investissements puissent suivre. S'il y a la paix, la cohésion, la sécurité, les investisseurs seront rassurés et viendront investir dans le pays. C'est ce travail que nous sommes en train de faire depuis que nous avons été mandaté en tant que cadre, pour apporter notre concours au développement de cette belle ville, de cette région qui avait besoin de cohésion, de stabilité, de sécurité pour bénéficier des fruits de la croissance que notre pays enregistre depuis une décennie maintenant grâce au leadership et à la vision éclairée du chef de l'État ", a t- il affirmé avant de saluer les grands investissements réalisés sous Ouattara.

" Le développement de cette ville s'était arrêté depuis une trentaine d'années. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, en 5 ans seulement, le niveau d'investissement fait dans la région dépasse largement ce qui a été fait pendant les 50 dernières années dans cette région. Le Premier ministre est fortement engagé aux côtés du président de la République pour le développement du pays en général et de Bouaké en particulier " , s'est-il réjoui. Par ailleurs, le ministre Amadou Koné a fait savoir les attentes du Président Ouattara à l'endroit de tous. " Ce que le président attend de nous, c'est beaucoup plus de cohésion, de fraternité pour que le développement s'accélère. Nous devons tous travailler à la construction d'une nation fraternelle ", a-t-il ajouté.

Il en a profité pour lancer un appel à la classe politique : " Je demande à toute la classe politique, beaucoup d'humilité, de respect des uns et des autres. Il faut que nous travaillions aux côtés des chefs traditionnels, des chefs de communautés et des guides religieux. Il s'agit d'être ensemble, d'aller à l'essentiel et de penser collectivement ce qui est bon pour notre région " .