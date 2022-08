Soudan: Le ministre des Finances visite l'Académie des études financières et économiques

Khartoum — Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr. Jibril Ibrahim, a affirmé que son ministère s'oriente vers la numérisation pour suivre le rythme du développement technologique mondial, soulignant l'importance de former les employés du ministère pour faire de ce projet un Succès.

Cela s'est produit lorsque le Dr Jibril a rendu visite jeudi à l'Académie des études financières et économiques, une filiale du ministère des Finances et de la Planification économique.

Le ministre s'est dit heureux de la visite et connaissant les défis auxquels l'académie est confrontée, et a souligné que son ministère cherche à trouver des solutions pratiques pour la mettre à niveau et la moderniser afin de devenir un pionnier dans le domaine de la formation et de concurrencer les académies d'études financières en le monde.

Dans un communiqué de presse après la visite, le directeur de l'Académie des études financières et économiques, le Dr Mohamed Ali Gomaa, a fait référence à la recommandation du ministre de mettre en œuvre les exigences présentées par l'académie et d'allouer des budgets pour la mise en œuvre des projets et des plans visant à renforcer les capacités et liant les études et la recherche avec le côté pratique. Fin Th