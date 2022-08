Madagascar: Rugby - AROI - Le tournoi de relance en septembre

De passage sur la Grande île, le président de l'Association Rugby de l'Océan Indien (AROI), Daniel Blondy a annoncé le début de la saison. Il est aussi venu pour soutenir les Makis dames avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud.

L'Association Rugby de l'Océan Indien (AROI) reprend des forces après une longue période de Covid-19 qui l'a mise au point mort. Le président Daniel Blondy et sa femme ont passé des vacances à Madagascar. Le président a profité de son séjour pour rencontrer le président de la Fédération Malagasy du Rugby, Marcel Rakotomalala. Les deux dirigeants ont parlé des différentes compétitions et programmes pour pouvoir relancer le rugby dans l'océan Indien.

Pendant sa rencontre avec la presse, mercredi, le président de l'AROI a annoncé qu'un tournoi de relance sera organisé sur les terres réunionnaises les 17 et 18 septembre. Les équipes malgaches à VII dames et hommes sont invitées. Elles retrouveront les Mahorais, les Mauriciens et la formation de la région Métropole. Après ce tournoi, l'AROI compte reprendre tranquillement toutes les compétitions qu'elle avait mises en place avant, surtout chez les jeunes U16, U17 et U18.

TOP 6. " Lorsqu'on pense au résultat de la sélection malgache du rugby féminin et sa qualification pour la Coupe du Monde, pour nous c'est fabuleux. Il s'agit d'un travail qu'on a mis en place ensemble depuis quelques années et aujourd'hui, cela a apporté ses fruits. Nombreuses joueuses issues des Makis sont des jeunes filles ayant participé aux différentes compétitions de l'AROI. Et c'est très important car elles sont le phare de l'Océan Indien. Toutes les îles seront derrière l'équipe pour la soutenir afin qu'elle puisse donner le meilleur résultat possible ", a-t-il annoncé, avant d'ajouter que " cela nous a également encouragé à continuer à développer - comme on a fait jusqu'à présent - le rugby masculin et féminin dans la catégorie jeunes ".

Le président a aussi parlé du Top 6 qui fut une grande réussite et les Jeux des Iles de l'Océan Indien qui se dérouleront à Madagascar en 2023. " On envisage de reprendre le Top 6 à partir de l'année prochaine. On est actuellement en train de trouver des financements pour les JIOI, puisque chez nous, à La Réunion, et à Mayotte, les filles ne jouent pas au rugby à XV. Il est donc plus raisonnable de rester sur la compétition à VII. Par contre, cela me paraît évident chez les garçons que ce soit à VII ou à XV", note-t-il.

En outre, l'AROI reprendra le programme de formation d'arbitrage et d'éducateur ainsi que les différents axes de développement du rugby dans la zone de l'Océan Indien. " On a fait du bon boulot ces dernières années. Mais je vais arrêter de m'occuper du rugby en 2024. Je vais me concentrer davantage sur ma famille car j'aurai 70 ans. Mais mon ambition avant tout cela, c'est pour que les Comores puissent jouer au rugby ", a-t-il conclu.