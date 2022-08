Soudan: Sheikh Al-Jid appelle à l'accord national pour préserver la sécurité et la stabilité

Khartoum — Le Leader de l'initiative de l'appel du peuple du Soudan pour l'accord national, Sheikh Al-Tayeb Al-Jid, a appelé tous les peuples du Soudan à réaliser l'accord national afin de préserver la sécurité, soulignant que le maintien de l'unité exige beaucoup de concessions afin que l'avenir soit meilleur pour les générations à venir.

S'adressant à la conférence de la table ronde organisée Samedi au Friendship Hall, Sheikh Al-Jid a remercié ceux qui ont présenté des initiatives, dont le nombre a dépassé 40, et qui visent toutes à unifier l'opinion publique, chose qui est important pour compléter la période de transition à travers un gouvernement de compétences avec des tâches spécifiques qui mènent à des élections libres et équitables à travers lesquelles le peuple choisit en qui il a confiance pour diriger le pays et réaliser la stabilité et le transfert pacifique du pouvoir.

Il a fait l'éloge du leader du parti unioniste démocratique, Mohamed Osman Al-Mirghani, qui a été l'un des premiers supporteurs du dialogue Soudano-Soudanais et de l'accord national parmi le peuple Soudanais pour traiter les crises de la transition.

Sheikh Al-Jid a souligné que l'intervention étrangère dans les affaires du Soudan est inacceptable, indiquant qu'il y a des intérêts mutuels entre les pays et la souveraineté des États doit être respectée, louant les visites des représentants du corps diplomatique accrédité au Soudan, les révolutionnaires et toutes les entités pour le rencontrer à Um Dhawban.

Il a appelé tout le monde à la tolérance et au dépassement de l'amertume du passé afin de construire le Soudan et de rendre stable le reste de la période de transition au cours de laquelle les structures du pouvoir de transition seront complétées.

Il a affirmé l'importance du respect des Forces Armées qui sont la soupape de sécurité pour la sécurité et la stabilité du Soudan, soulignant l'importance de préserver la paix qui a été réalisée à Juba et de compléter le processus de paix dans les zones où certaines personnes portent l'arme, renouvelant l'appel à toutes les composantes du peuple Soudanais à adhérer au dialogue pour réaliser la paix et la stabilité.