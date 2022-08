Madagascar: Tsarahasina - Port Bergé - La route devient praticable

Les travaux de réhabilitation de la Route Nationale No 6 avancent à grands pas. Parlant entre autres, du tronçon de route reliant Ambondromamy et Antsohihy, la partie se trouvant au niveau du PK 234 au PK 163, soit entre Tsarahasina et Port Bergé, est désormais praticable. " L'entreprise adjudicataire du marché, " ISO Construction", a réalisé les travaux de réhabilitation de ce tronçon de route tout en se conformant aux normes et qualités inscrites dans ses cahiers de charge ", a évoqué le ministre en charge des Travaux Publics, Jerry Hatrefindrazana lors d'une descente sur le terrain tout récemment en vue de constater de visu l'état d'avancement de ce projet routier.

Travaux achevés. Les usagers de la route peuvent dorénavant réaliser ce trajet mesurant à peu près d'une longueur linéaire de 29 km, en une vingtaine de minutes contre environ une heure auparavant. Cette partie de la route nationale No 6 était presque impraticable en raison de sa forte dégradation. Il est à noter que l'entreprise ISO Construction, titulaire des travaux, a effectué notamment le bitumage de la chaussée en réfectionnant les points noirs identifiés sur ce tronçon de route desservant Tsarahasina et Port-Bergé. En outre, des caniveaux et des dalots, sont entre autres, les ouvrages construits sur ce tronçon de route. Cette entreprise a exécuté les travaux en l'espace de cinq à six mois. " Nous avons dû momentanément suspendre le chantier durant la période des pluies. À présent, les travaux sont presque achevés. ", a confié un technicien chez ISO Construction. Pour sa part, le ministre de tutelle a réitéré que la réfection des routes nationales se poursuit afin de maintenir la libre circulation des biens et des personnes, contribuant par la suite au développement socio-économique du pays.