Algérie: La PC prodigue des conseils préventifs sur les risques liés à la canicule

Alger — La direction générale de la Protection civile (DGPC) a prodigué, samedi dans un communiqué, un nombre de conseils préventifs en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.

Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, la Direction générale de la Protection civile a appelé à "la vigilance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les risques liés à cette canicule", invitant les citoyens au "strict respect des consignes de prévention".

A cet effet, la Protection civile recommande de "ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, ainsi que les enfants", comme elle conseille les citoyens à fermer les volets et les rideaux des façades exposés au soleil pendant la journée et les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraicheur.

Elle invite également les citoyens à provoquer des courants d'air dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, éviter les endroits confinés et baisser ou éteindre les lumières électriques et éviter également de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de nécessité.

Selon les consignes, au cas où il est nécessaire de sortir, il est recommandé de porter un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire et éviter aussi les activités extérieures qui nécessitent des dépenses d'énergie importante (sports, jardinage, bricolage), ajoute le communiqué.

Il est également conseillé de ne pas se baigner dans les réserves d'eau (barrages hydrauliques, retenues collinaires, mares et bassins d'eau) et de ne pas fréquenter les plages interdites à la baignade.

Il est en outre conseillé de rester dans les endroits frais et à l'ombre et ne jamais laisser les enfants seuls à l'intérieur d'un véhicule, recommandant par ailleurs aux personnes fréquentant les espaces forestiers, "d'éviter toutes actions pouvant être à l'origine d'un départ de feu".

Pour une prise en charge rapide et efficace, la Direction générale de la Protection civile met à la disposition des citoyens le numéro vert 1021 et le numéro d'urgence 14, en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident, conclut le communiqué.