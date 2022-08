Madagascar: Siège de l'ONUDI à Vienne - Andry Rajoelina reçoit son trophée de Champion de l'industrialisation

Historique. Madagascar est désormais un pays modèle dans le domaine de l'industrialisation.

La Grande île était à l'honneur hier à Vienne lors de la cérémonie de remise officielle du trophée du Champion de l'industrialisation au président Andry Rajoelina. C'est le Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), Gerd Müller qui a décerné ce trophée au numéro Un malgache lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Vienna International Center. Désormais, le président Andry Rajoelina fait partie des 10 leaders africains ayant reçu ce trophée. L'on peut citer parmi les précédents lauréats le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président du Kenya Uhuru Kenyatta, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi, la présidente de l'Éthiopie Sahle-Work Zewde, le président du Ghana Nana Addo, le président du Sénégal Macky Sall, le président ivoirien Alassane Ouattara, le président du Burundi et le président du Nigeria.

2016-2025. Dans sa prise de parole, le Directeur général de l'ONUDI a annoncé que le Plan Émergence Madagascar constitue un moyen pour la croissance durable et un modèle à suivre pour les autres pays africains. Andry Rajoelina est un modèle à suivre pour l'Afrique. Il a aussi fait la même éloge à l'endroit du Chef de l´État malgache en étant un président jeune et dynamique. " En tant que Champion de l'IDDA III, j'attends que vous soyez le champion de ce développement en Afrique ", a-t-il avancé. Le numéro Un d'Iavoloha est donc le Champion de l'Industrialisation au niveau du Continent africain pour la troisième décennie du développement industriel, période 2016-2025. Plusieurs critères sont pris en compte par l'ONUDI pour octroyer ce trophée. En effet, cette organisation des Nations-Unies a été convaincue par l'engagement personnel du Chef de l'Etat dans l'industrialisation et le développement industriel, conformément au Velirano 7.

1200 tonnes. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a annoncé que depuis 2019, Madagascar a réussi à mettre en place 107 nouvelles unités industrielles à travers le pays, dans le cadre des programmes ODOF et Fihariana. Il a aussi cité comme exemple de ses réalisations, l'implantation depuis 2020 de l'usine " Les Minoteries de l'Océan Indien " qui est la plus grande minoterie de la région indo-océanique qui vise à atteindre l'autosuffisance en farine avec un rendement de 1 200 tonnes par jour, ou la relance de la production de l'industrie sucrière engendrée par la remise en marche d'une usine sur la côte Est du pays, ainsi que l'implantation de 2 nouvelles unités industrielles dans le Sud-Ouest et dans l'Est du pays, qui produisent 140 000 tonnes de sucre par an. Avec ces 2 unités de production, Madagascar produit plus de 250 000 tonnes de sucre par an.

250 000 ménages. Parmi ces usines figure aussi la nouvelle usine sucrière inaugurée la semaine dernière dans la région Boeny, mais aussi l'usine de production de compléments alimentaires NUTRISUD implantée dans le Sud par l'Association FITIA, ainsi que le Programme Titre Vert qui vise à promouvoir l'agriculture par la distribution d'un parcelle de terrains aux jeunes agriculteurs. D'ailleurs, ce projet a été financé par l'ONUDI. La mise en place durant la crise de la Covid-19, de l'usine pharmaceutique Pharmalagasy, ainsi que le lancement du projet Miaro Madagascar-Clean Cooking qui consiste à équiper 250 000 ménages de réchauds à base de bioéthanol, ont également été mis à l'avant. " Une fois de retour au pays, je serai fier d'annoncer à l'ensemble de la population Malagasy que Madagascar est maintenant en lumière comme champion de l'industrialisation en Afrique ", a conclu le président Andry Rajoelina. Lors d'une réunion de haut niveau avec les responsables de l'ONUDI, le Directeur général de l'Industrie, Ramindo Gaëtan a annoncé, quant à lui, qu'actuellement, une quarantaine de lignes de production sont en cours d'exécution pour assurer la transformation industrielle.

7 millions USD. Ce dernier a aussi fait part de l'implantation prochaine d'une zone textile à Moramanga, la mise en place du Fonds national du développement de l'industrie et du projet d'appui à la transformation des produits agricoles de la région Sud-Ouest, ainsi que l'installation d'un centre d'agribusiness dans l'Atsimo Andrefana et du parc agro-industriel à Toliara pour assurer la transformation des produits agricoles, l'élevage et les produits de la pêche. De 2019 à 2023, l'ONUDI a apporté son soutien à la réalisation de 7 projets à Madagascar pour un financement total de 12 millions de dollars. Actuellement, le déblocage d'un budget supplémentaire de 7 millions de dollars est en cours d'examen à Vienne. Pour sa part, Andry Rajoelina lance un appel à la prise de responsabilité des dirigeants africains. " J'aimerais aujourd'hui, porter le flambeau de tout le continent africain. Chers dirigeants, chers leaders, réveillons-nous, industrialisons nos pays, exploitons nos ressources ", a-t-il déclaré.