Cote d'Ivoire: Diplomatie - L'avenir de la coopération Union européenne-Afrique au cœur d'une journée de réflexions

Face aux bouleversements de la géopolitique internationale consécutifs à la pandémie de Covid-19, au changement climatique, aux conséquences de la guerre en Ukraine, comment doit désormais se définir la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne(UE) ?

Cette interrogation était au centre de la journée de réflexions dénommée " Forum libéral de dialogue politique " organisée par la fondation politique allemande Friedrich Naumann autour du thème "Afrique-Europe : un avenir commun ?".

C'était le jeudi 4 août dernier dans un hôtel du Plateau. Ainsi, des experts ivoiriens, français et allemands ont partagé leurs visions du futur de cette relation avec le public. Ce, en présence de la représentante spéciale du Président de la Commission de l'Union africaine (Ua), Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kala, chef du bureau de liaison de l'Ua en Côte d'Ivoire ; Mme Anne Ouloto ministre de la Fonction publique ; Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques ; des ambassadeurs d'Allemagne, de la Suisse, des Pays-Bas ; des représentants du Rhdp, du Ppa-CI, du Fpi, de l'Udpci, du Pdci ; des responsables de la société civile, d'enseignants, des chefs d'entreprises etc. Des conférences, des panels, des ateliers ont meublé cette rencontre.

La conférence inaugurale a été prononcée conjointement par le député allemand Dr Christoph Hoffman, vice-président de la Commission parlementaire pour la coopération économique, et le développement au Bundestag, et Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kala, chef de bureau de liaison de l'Ua en Côte d'Ivoire sur le thème " Afrique-Europe : Quelle coopération dans l'ordre international actuel ? ".

Tous deux ont souligné que l'Afrique et l'Europe sont liées par la géographie, l'histoire, les valeurs communes de défense de la démocratie et des droits de l'homme, et ont donc un avenir commun qu'il faut renforcer, par une profonde réforme de coopération, notamment par une révision des accords de Cotonou, pierre angulaire de cette coopération économique, sociale et politique.

Un panel sur le thème " Afrique - Europe : une nouvelle histoire à construire ? " a permis au Dr Arthur Banga, enseignant-chercheur, en histoire des relations internationales ; Dr Alain Tailly, enseignant-chercheur es lettres et M. Baptiste Hein-Marcias, conseiller des Français de Côte d'Ivoire et du Libéria, président du groupe " Ecologie et solidarité " à l'assemblée des Français de l'étranger, de croiser leurs regards en faveur d'une nouvelle définition des rapports socio-économique et politique entre les deux continents. Le futur des relations entre l'Ue et l'Ua face à l'offensive sur le continent de nouvelles puissances étrangères que sont la Chine, la Russie, la Turquie etc., a été décrypté au cours de l'atélier " L'Europe, l'Afrique et les nouvelles routes de la soie".

La coopération économique a été également passée en revue à l'atelier sur le futur du partenariat UE-ACP. Au terme de ce dialogue, de l'avis des spécialistes tant ivoiriens qu'européens, il est nécessaire que la coopération entre l'Afrique et l'Europe soit repensée et refondée afin de se transformer en partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect réciproque. Car, l'Afrique est aujourd'hui l'objet de la convoitise de toutes les puissances internationales et n'est donc la chasse gardée d'aucune d'entre elles.

Le directeur Afrique de l'Ouest de la fondation Friedrich Naumann, Dr Jo Holder, s'est félicité de ce cadre de dialogue qui permet aux experts africains, ivoiriens et européens de se parler et de réfléchir à la mise en place d'une coopération plus efficace entre l'Union européenne et l'Afrique.