Mali: Ligue 1 / PSG 5 - 2 Montpellier - Falaye Sacko, un but contre son camp et un pénalty concédé

Dans la soirée de ce samedi 13 aout 2022, le PSG recevait Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et ce sont les Parisiens qui ont remporté le match sur le score de 5-2, aidés par un Falaye Sacko auteur de deux bourdes.

Pour sa première à domicile cette saison, le PSG s'est imposé (5-2) face à Montpellier. Falaye Sacko (39') a offert le premier but de la partie aux Parisiens en envoyant la balle dans ses propres filets.

Encore à la 42', il fait une faute de main dans la surface et provoqué un pénalty. L'attaquant parisien Neymar va gagner son face à face contre Jonas Omlin et permettre à son équipe de mener 2 buts à 0.

Au retour des vestiaires, le Brésilien va inscrire un second but et cette fois de la tête. Wahbi Khazri va redonner un mince espoir à Montpellier en inscrivant un but sur une frappe dans le coin droit du but.

Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les poulains de C. Galtier vont inscrire deux autres buts. Le second but montpelliérain à la 92', par l'intermédiaire de Enzo Tchato, ne changera rien à la victoire finale (5 buts à 2) des Parisiens.

Agé de 27 ans, le défenseur malien Falaye Sacko n'oubliera pas de sitôt cette soirée au Parc.