Madagascar: United Nation Humanitarian Air Service - Première année fructueuse pour le programme

Lancé le 9 août de cette année, l'United Nation Humanitarian Air Service ou UNHAS affiche un bilan positif de sa première année d'exercice.

Ayant comme mission de venir en aide aux populations situées dans les zones les plus isolées où les véhicules de transports (aussi bien de personnes que de marchandises) ne peuvent pas avoir accès, ce programme piloté par le Programme Alimentaire Mondial est emprunté par divers acteurs comme des agences de l'Organisation des Nations Unies, des Organisations Non Gouvernementales, des gouvernements ou encore des journalistes.

UNHAS consiste en un programme de vol facilitant l'accès et permettant de rendre rapidement l'assistance aux régions du Grand Sud de Madagascar (district d'Ampanihy, Ambovombe, Betroka... ).

Ces dernières ont été frappées par une grande sécheresse tandis que les régions du Sud-Est ont été frappées par les cyclones. L'UNHAS a également mis en place des capacités additionnelles et a déployé un hélicoptère pour assurer les évaluations rapides aériennes ainsi que l'acheminement urgent des aides et personnels vers les populations vulnérables et difficiles d'accès pour faire face aux passages des cyclones qui ont secoué le pays, il y a de cela quelques mois.

En somme, plus de 3 200 passagers et plus de 95 tonnes de fret ont été transportés. 37 destinations en avion et en hélicoptère ont été parcourues, 5 évacuations médicales et 39 vols spéciaux ont été effectués. 38 organisations humanitaires ont été ciblées par les initiatives entrant dans le cadre de l'UNHAS.