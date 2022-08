Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 aout 22

Burkina Faso : Personnes déplacées internes- Des logements en construction pour elles

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a présidé le samedi 13 août 2022 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-nord, la cérémonie de remise des infrastructures de services urbains de base. Il a également procédé à la pose de la première pierre de construction des logements au profit des personnes déplacées internes (Pdi) et des communautés hôtes en situation de vulnérabilité. Ces infrastructures sont le fruit de la collaboration entre l’Etat Burkinabè et des partenaires techniques et financiers, pour renforcer la résilience de ces populations face à l’adversité. ( Source : Burkina 24)

Burkina Faso : Visite à l’extérieur- Roch Marc Christian Kaboré chez Ouattara avant Dubai

Le président du Burkina Faso renversé par un coup d’État, Roch Marc Christian Kaboré, a rencontré le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara à son domicile d’Abidjan. C’est une « rencontre privée » qui s’est tenue au domicile du président ivoirien, entre Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré.Aucune déclaration n’a été faite à son issue. L’ex-président burkinabè est arrivé le 11 août 2022 au soir à Abidjan, en provenance de Ouagadougou, et devait se rendre le lendemain à Dubaï pour « raison médicale », avait indiqué son entourage.( Source : J.A)

Mali : Affaires militaires- Reprise des rotations de la Minusma

Au Mali, il est prévu que les rotations des contingents de la Mission de l’Onu au Mali (Minusma), suspendues depuis le 14 juillet, reprennent le lundi 15 août. C’est ce qu’a confirmé Myriam Dessables, porte-parole de la Minusma, à la suite des déclarations du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. « La Minusma a marqué son accord sur les nouvelles procédures et les a communiquées à tous les pays contributeurs de troupes. Il n'y aura pas d'exception », a déclaré le ministre Abdoulaye Diop. ( Source : Rfi)

Tchad: Diplomatie régionale- Mahamat Idriss Déby au Gabon

Le Président tchadien, Mahamat Idriss Déby, est allé solliciter le 13 août 2022, à Libreville, le soutien de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, dont le pays siège au Conseil de sécurité de l'Onu, pour plaider en faveur d'un appui conséquent du système des Nations unies à son pays .Les questions sécuritaires et économiques dans la sous-région ont également été évoquées. C’est le Président Ali Bongo lui-même qui a donné l'information sur son compte Twitter. (Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Visite à l’extérieur- Ouattara en France

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, le 13 aout 2022, pour un séjour en France, selon une source Officielle. ( Source : abidjan.net)

Côte d’Ivoire : Conflit interethnique -Au moins un mort à N’douci

Au moins une personne tuée, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. C’est la conséquence de nouveaux affrontements entre des jeunes appartenant à des gangs de rue de N’Douci ( ouest d’ Abidjan), dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022.Ces affrontements qui interviennent après ceux du 31 juillet et 1er août, ayant fait trois morts et des blessés, ont commencé peu après 22 heures. (Source : Aip)

Guinée : Résurgence des tensions- La Cédéao en pompier ?

Pour tenter de « désamorcer » la crise en Guinée en proie à une résurgence des tensions, la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a décidé de dépêcher son médiateur à Conakry. L’organisation régional a annoncé ce samedi 13 août 2022, dans la soirée l’arrivée de l’ancien président béninois dans la capitale guinéenne la semaine prochaine. La venue de Thomas Boni Yayi, s’inscrit dans le cadre de la poursuite de sa mission, selon l’organisation sous-régionale, qui ne précise toutefois pas la date de son arrivée. (Source : africaguinee.com)

Niger : Radiodiffusion- Un festival à Ryad

La capitale saoudienne, Riyad accueillera pour la première fois les travaux de la 22ème session du «Festival de la radio et de la télévision arabe» du 7 au 10 novembre 2022, selon un communiqué de l’union des agences de presse des pays membres de l’organisation de la coopération islamique (OCI).(Source : Anp)