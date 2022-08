Cote d'Ivoire: Promotion de l'emploi- Une convention- cadre pour booster la formation

Le Fonds de développement de formation professionnelle (Fdfp) et le Conseil national des branches professionnelles (Cnbp) jouent désormais la carte de la complémentarité. Selon une note remise à la presse, les deux structures de formation professionnelle ont signé le jeudi 11 août 2022, les termes de leur future collaboration dans une convention-cadre qui a été signée dans les locaux du Fdfp, à Treichville.

A l’occasion, les deux partenaires ont pris l’engagement d’améliorer le développement humain et la promotion de l’emploi. Le Fdfp qui est la maison de la formation par excellence, dans sa politique de proximité client et ancrage sectoriel, a fait du Cnbp un acteur privilégié. En lui confiant un rôle actif dans la définition de ses besoins de formation.

Ainsi, le Fdfp, selon son secrétaire général, N’Dri Philippe, s’engage à contribuer au financement des programmes, actions, études et projets de formation proposés par le Cnbp et agréés par le comité de gestion du Fdfp ; et à la mobiliser de ressources additionnelles ; apporter son expertise dans le développement et la mise en œuvre de l’ingénierie et des curricula de formation ; participer, le cas échéant, aux rencontres d’échange et d’information du Comité des partenaires techniques et financiers du Cnbp et enfin appuyer si possible, toute autre initiative susceptible d’améliorer le développement du capital humain.

Cet engagement du Fdfp portera sur plusieurs domaines. Il s’agit de la formation professionnelle, l’insertion professionnelle, l’ingénierie pédagogique et biens d’autres formations.

Le président du Cnbp, N’Dri Koffi, a, pour sa part, salué la convention-cadre entre les deux structures dont il attend beaucoup. Il s’est félicité du fait que les deux partenaires aient vite compris l’intérêt de mutualiser leurs efforts pour une formation professionnelle plus forte.